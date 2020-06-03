ABD'lilerin çoğunluğu George Floyd gösterilerini desteklerken, Trump'ın tutumunu onaylamıyor

ABD'de çoğunluğun siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesine karşı düzenlenen protestoları desteklediği ve Başkan Donald Trump'ın protestolara karşı tavrını ise onaylamadığı ortaya çıktı.

Reuters'ın Ipsos ile iş birliğiyle yaptığı ankette, kamuoyunun Minnesota'da Floyd'un öldürülmesi sonrası ülke geneline yayılan protestolar ve Trump'ın tutumuna karşı düşünceleri incelendi.

ABD'de pazartesi ve salı günü 1004 kişiyle yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 64'ü "protestoculara sempati beslediklerini" dile getirirken, yüzde 27'si protestoları desteklemediğini, yüzde 9'u da bu konuda "kararsız" olduğunu belirtti.

Ayrıca Amerikan halkının yüzde 55'i Trump'ın protestolara karşı tutumuna karşı olduğunu bildirirken, yüzde 33'ü de Donald Trump'ın tutumunu beğendiğini kaydetti. Yüzde 12'lik kesim ise "kararsız" olarak görüş bildirdi.

'Nefes alamıyorum' feryadı polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Ülke genelindeki protestoların şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmesi nedeniyle birçok şehirde "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmiş, Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti. Trump da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington DC'deki olaylara müdahale için binlerce ağır silahlı askeri görevlendirdiğini duyurmuştu.