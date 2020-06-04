Kuzey Akım-2’ye karşı planlanan ek ABD yaptırımlarının ayrıntıları ortaya çıktı

Bloomberg, ulaştığı taslak plana dayanarak, ABD’li senatörlerin Kuzey Akım-2 doğal gaz projesine karşı uygulanan yaptırımları genişletmeyi planladıklarını belirtti.

Bloomberg, Kuzey Akım-2 projesine karşı daha önce uygulanan yaptırımların boru döşeme ve sigorta ile ilgili faaliyetleri kapsadığını, yeni yaptırımların ise boru hattında çalışan tankerler için underwriting, sigorta ve reasürans hizmetleri sunan sigorta şirketlerine uygulanacağını kaydetti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Kuzey Akım-2 projesinin ABD’nin yaptırımlarına rağmen tamamlanacağını ve kalan kısmının Rus enerji şirketi Gazprom’a ait Akademik Çerskiy gemisinin tamamlayabileceğini belirtmişti.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD’nin yanı sıra, başta Ukrayna olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi projeye karşı çıkıyor. ABD, aralık ayında projeye yaptırımlar uygulamaya başladı ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istedi. İsviçreli Allseas şirketi, hemen Kuzey Akım-2'nin gaz boru hattı inşaatını askıya aldığını duyurdu.