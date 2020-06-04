Kayıt
05:45 04 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'a çağrı: Savunma Bakanı Esper'i kovmayın

    © AP Photo /
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104098/45/1040984567_0:-1:1920:1080_1200x675_80_0_0_aaceebb1561879aa8626f666b27a6785.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202006041042183623-cumhuriyetci-senatorlerden-trumpa-cagri-savunma-bakani-esperi-kovmayin/

    ABD'de devam eden protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nın devreye sokulmasına destek vermediğini söyleyen Savunma Bakanı Mark Esper'e Cumhuriyetçi senatörlerden destek geldi. Esper'in görevden alınacağı konusundaki tartışmalar hakkında senatörler Trump'a "Esper'i kovmayın" çağrısında bulundu.

    George Floyd'un Minnesota eyaletinde polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede başlayan protestolar 10'uncu gününde devam ederken, Başkan Donald Trump'ın ordunun devreye sokulacağı yönündeki mesajı Savunma Bakanı Mark Esper tarafından olumsuz karşılandı.

    Cumhuriyetçi senatörler ise Beyaz Saray'da Esper'in görevden alınacağının gündeme geldiği yönündeki haberlerin ardından açıklamada bulundu.

    Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Esper hakkında "İyi bir iş çıkarıyor. Bunların hepsi boş laflar. Gitmesine izin vermek için hiçbir sebep yok. Bakan Esper'e güveniyorum" diye konuştu.

    'Yeterli yerimiz var'

    Batı Virginia Senatörü Shelley Moore Capito ise, "Fikrini ifade etmesine izin verilmeli ve tavsiyelerine dikkat edilmeli" yorumunda bulundu. Moore, "Umarım (göreve) devam eder. Onu severim. Yeterli boş yerimiz var" dedi.

    Wyoming Senatörü John Barrasso da "ABD'yi ve ordumuzu temsil eden mükemmel bir iş çıkarıyor. Uluslararası güvenlik konferanslarında bakanla beraberdim" yorumunda bulundu.

    St. John Kilisesi önünde poz verenler soldan sağa Savunma Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı Attorney General William Barr, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, elinde İncil tutan Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany
    © AP Photo / Patrick Semansky
    Trump'ın kilise şovuna eşlik eden ABD Savunma Bakanı: Nereye gittiğimi bilmiyordum
    'Farklı bakış açısına sahip olmak kovulmak için gerekçe değil'

    Öte yandan Utah Senatörü Mitt Romney de, farklı bakış açısına sahip olmanın kovulmak için gerekçe olmamasını umduğunu ifade ederek liderliğin kilit noktasının diğer bakış açılarına açık olunması olduğunu vurguladı.

    Esper, son açıklamasında "Asker ancak çok acil ve zor durumlarda kullanılabilir. Biz şu anda o zor durumlardan birinde değiliz. İsyan Yasası'nın devreye sokulmasını desteklemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    1807 yılında çıkarılan İsyan Yasası, kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması durumunda iç karışıklılara karşı ordu kuvvetlerinin sokağa çıkmasına imkan veriyor.

    Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise, tartışmalara ilişkin açıklamasında "Esper hala bakan. Başkan'ın fikri değişirse bunu yakında öğreneceğiz" demişti.

    Etiketler:
    George Floyd, Cumhuriyetçiler, Donald Trump, Mark Esper, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Polis şiddetinin damga vurduğu protestolar ülke geneline yayılırken, bazı bölgelerden gelen dayanışma görüntüleri gündem oldu Fotoğrafta: Atlanta kentinde eylemcilere destek vererek diz çoken polis memurları
    ABD’deki Floyd gösterilerinde polislerin eylemcilerle dayanışma görüntüleri
    Karikatür
    Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor
    İnfografik
    Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahip ülke
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet