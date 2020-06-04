Kaliforniya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde, Los Angeles'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yapılan açıklamada, depremin 6.9 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
Depremin merkez üssünün ise eyaletteki Searles Vadisi'ne 17 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.
Prelim M5.5 Earthquake Southern California Jun-04 01:32 UTC, updates https://t.co/zMa5QT1QPD— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) June 4, 2020
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de Twitter üzerinden depremin etkilediği bölgelerin haritasını yayınladı.
M5.5 #earthquake (#sismo) strikes 147 km NE of #Lancaster (#California) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/MyluchAC5O— EMSC (@LastQuake) June 4, 2020
Yaşanan felaket neticesinde meydana gelen yaralanmalar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
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