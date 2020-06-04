Kaliforniya'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde, Los Angeles'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada, depremin 6.9 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Depremin merkez üssünün ise eyaletteki Searles Vadisi'ne 17 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Prelim M5.5 Earthquake Southern California Jun-04 01:32 UTC, updates https://t.co/zMa5QT1QPD — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) June 4, 2020

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de Twitter üzerinden depremin etkilediği bölgelerin haritasını yayınladı.

Yaşanan felaket neticesinde meydana gelen yaralanmalar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.