Lego, polis oyuncakları promosyonları ve reklamlarını kaldırdı

Lego, tedarikçilerine gönderdiği mesajda ABD'deki protestolar sebebiyle polis figürlerini içeren oyuncak setlerinin internet üzerinden promosyonlarının ve reklamlarının kaldırılmasını istedi. Tanıtımı yapılmaması talep edilen setler arasında Beyaz Saray da bulunuyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ardından ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor.

Sözcü’nün Toybook'tan aktardığı habere göre dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden Lego ise polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek amacıyla içinde polis figürü olan veya polis setleri olarak bilinen oyuncakların internet siteleri tarafından kaldırılmasını, reklamının yapılmamasını veya bu ürünlerle ilgili sosyal medya paylaşımı yapılmamasını istedi.

Got an email earlier from @Rakuten telling us to remove any ad links for @LEGO_Group products including a police theme.



The products are still for sale, they just don't want them advertised.



Challenging times. pic.twitter.com/sxdjyUXZmJ — Michael P Clark (@firstmentormike) June 3, 2020

‘Beyaz Saray’ı da istemediler’

Lego, dijital pazarlama partneri Rakuten Linkshare aracılığı ile tedarikçilere gönderdiği e-posta'da aralarında Lego Şehri Polis İstasyonu, itfaiye ekibi, devriye arabası, otoban polisi gibi 30 setin bulunduğu ürünlerin satıştan kaldırılması istendi. Satıştan kaldırılması talep edilen ürünler arasında Beyaz Saray seti de bulunuyor.

Lego: Trajik olaylar sebebiyle talep ettik

Ürünler Lego'nun resmi internet sitesi üzerinden satışta duruyor. Lego'dan konu hakkında yapılan açıklamada, “Satış partnerlerimizden söz konusu LEGO ürünleri hakkında promosyon paylaşımı yapmaktan kaçınmalarını #BlackOutTuesday (salı karartması) ve ABD'deki trajik olaylar sebebiyle talep ettik” ifadesi kullanıldı.