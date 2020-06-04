Polonya gazetesi: Yaşanan olaylar, ABD'nin imajını yerle bir edecek

Polonya'nın önde gelen gazetelerinden Rzeczpospolita, siyah ABD vatandaşı George Floyd'un 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde dolandırıcılık şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin müdahalesi sonucu ölmesi nedeniyle yaşanan olayların ABD'nin imajını yerle bir edeceğini yazdı.

ABD'deki olayların bu ülkenin artık ortaya koymaya çalıştığı kadar her şeye gücü yeten ve hatasız olmadığını gösterdiğini belirten Rzeczpospolita yazarları, ABD'de hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere vatandaşların kendilerini güvende hissetmediklerini vurguladı.

Polonyalı yazarlar, ABD'de büyük bir toplumsal eşitsizlik olduğunu ve yakın gelecekte bunun daha da derinleşeceğini ekledi.

George Floyd'un gözaltında öldürülmesi

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde dolandırıcılık şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.