ABD Senatosu'na Kuzey Akım-2 projesini hedef alan yeni bir tasarı sunuldu

ABD Senatosu'na Rus doğal gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım-2 projesine yönelik daha ağır yaptırımlar öngören bir tasarı sunuldu.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen tarafından sunulan 'Avrupa'nın Enerji Güvenliğini Artırma Yasası' başlıklı tasarıya her iki partinin de destek verdiği biliniyor.

Tasarıda, söz konusu projenin, 'Moskova'nın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki ekonomik ve siyasi etkisini artıracağı' ifade edilirken, proje kapsamında su altı boru döşeme çalışmalarında yer alan ve projeye kredi veren tüm şirket ve bankalara yaptırım istendi.

Diğer yandan projelerde yer alan gemilere ekipman ve donanım desteği veren şirketlerin de hedef alınacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Senatör Cruz, su altı boru döşeme çalışmalarında yer alan herkesin 'derhal ve yıkıcı yaptırımlarla' karşılacağını belirtirken, Senatör Shaheen ise, Kuzey Akım-2 projesinin, başta Ukrayna olmak üzere Avrupa'nın 'bağımsızlığını tehlikeye attığını' ve Avrupa'nın Rusya tarafından 'sömürülmesine' kapı araladığını öne sürdü.

Tasarının, Başkan Donald Trump'ın masasına gitmeden önce ilk etapta Senato'dan, daha sonra ise Temsilciler Meclisi'nden geçmesi gerekiyor.