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    Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için ilk cenaze töreni düzenlendi. 

    George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi

    © REUTERS / NICHOLAS PFOSI
    ABD
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    Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için ilk cenaze töreni düzenlendi. 

    Minneapolis kentindeki North Central Üniversitesi kampüsünde düzenlenen törene, Floyd'un aile yakınları, arkadaşları ve çevre halkı ile birlikte, dini ve siyasi liderler de katıldı.

    Amerikan basınının canlı yayınladığı törenin öncesinde, Floyd'un tabutunun bulunduğu cenaze arabası tören binasına yaklaşırken, Minneapolis Polis Şefi Medaria Arradondo ve Komiser Yardımcısı Dave O'conner dizüstü çökerek saygı duruşunda bulundu.

    • Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için düzenlenen ilk cenaze törenine, Martin Luther King'in oğlu Martin Luther King III ve Minnesota Valisi Tim Walz de katıldı
      Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için düzenlenen ilk cenaze törenine, Martin Luther King'in oğlu Martin Luther King III ve Minnesota Valisi Tim Walz de katıldı
      © REUTERS / LUCAS JACKSON
    • Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için düzenlenen ilk cenaze törenine katılan hip-hop sanatçısı T.I.
      Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için düzenlenen ilk cenaze törenine katılan hip-hop sanatçısı T.I.
      © REUTERS / LUCAS JACKSON
    • Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için düzenlenen ilk cenaze törenine oyuncu Kevin Hart (sol) ve şarkıcı Ludacris de katıldı.
      Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için düzenlenen ilk cenaze törenine oyuncu Kevin Hart (sol) ve şarkıcı Ludacris de katıldı.
      © REUTERS / LUCAS JACKSON
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    © REUTERS / LUCAS JACKSON
    Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için düzenlenen ilk cenaze törenine, Martin Luther King'in oğlu Martin Luther King III ve Minnesota Valisi Tim Walz de katıldı

    Törende uzun bir konuşma yapan sivil aktivist ve politikacı Alfred Sharpton, salondakileri ve ekran başındaki herkesi, polisin, siyahi Floyd'un boynuna dizi ile bastırarak onu nefessiz bıraktığı ve sonunda ölümüne neden olduğu ana kadar geçen süre için saygı duruşuna davet etti.

    Salondaki kalabalık 8 dakika 46 saniye, ilahiler eşliğinde, siyahi Floyd için saygı duruşunda bulunurken, aile yakınları ve bazı davetliler duygulu anlar yaşadı.

    'Kötülükle işbirliği yapma, kötülüğe karşı protesto yap'

    Merasime katılanlar arasında, sivil haklar savunucusu ve papaz Jesse Jackson, Minnesota Senatörleri Amy Klobuchar ve Tina Smith ile Vali Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey gibi isimler yer alırken, Floyd'un avukatı Benjamin Crump, müvekkilinin haklarını sonuna kadar savunacağını belirten duygusal bir konuşma yaptı.

    Crump, "Kötülükle işbirliği yapma. Kötülüğe karşı protesto yap. O videoda tanık olduğun insanlık dışı işkenceyi protesto et. Çünkü George Floyd o davranıştan daha iyisini hak ediyordu" şeklinde konuştu.

    George Floyd adına burs programı

    Siyahi Amerikalı Floyd için cenaze töreninin yapıldığı North Central Üniversitesinin başkanı Scott Hagan, üniversitedeki siyahi gençlerin eğitimine katkı sağlamak üzere, George Floyd adına bir burs programı açtıklarını ve şimdiden 53 bin dolarlık bağış toplandığını belirtti. Hagan, "Buradan bütün üniversitelere seslenmek istiyorum. Siz de, her biriniz kendi George Floyd burs programınızı başlatın" şeklinde çağrıda bulundu.

    Floyd için bugün düzenlenen ilk törenin dışında, 6 Haziran Cumartesi günü North Carolina eyaletinde ikinci bir tören yapılacağı, 9 Haziran Salı günü ise Houston kentinde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.

    Olay

    Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

    Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

    Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramıştı.

    Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

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