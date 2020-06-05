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    Twitter bu kez de Trump’ın kampanya ekibi tarafından paylaşılan George Floyd videosunu kaldırdı

    © REUTERS / TOM BRENNER
    ABD
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    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (56)
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    Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ı kızdıracak bir hamle daha yaparak, kampanya ekibinin George Floyd için yaptığı videolu bir paylaşımı ‘telif hakkı şikâyeti’ gerekçesiyle kaldırdı.

    ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya platformu Twitter arasındaki savaş devam ediyor. Twitter bu kez de Trump’ın kampanya ekibinin, polis şiddeti sonucu öldürülen George Floyd için yaptığı paylaşımı ‘telif hakkı şikâyeti’ gerekçesiyle kaldırdı.

    Yaklaşık dört dakikalık videoda, Floyd için yapılan protestolara ait fotoğraf ve görüntülerin yanı sıra yaşanan bazı şiddet sahnelerine yer veriliyordu, arka fonda ise Trump’ın konuşması duyuluyordu. Protestolara karşı tutumu tepki toplayan ve ırkçılığı körüklediği için çok eleştirilen Trump, Floyd’un ölümünü ‘ağır trajedi’ olarak niteliyordu.

    Video, 3 Haziran’da Trump adına açılan YouTube kanalına yüklendi ve kampanya ekibi tarafından da Twitter’da paylaşıldı.

    Twitter’dan yapılan açıklamada, videonun şirketin telif hakları politikasını ihlal ettiği bu nedenle kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bir telif hakkı sahibi veya yetkili temsilcileri tarafından bize gönderilen geçerli telif hakkı şikâyetlerine yanıt verdik” denildi.

    Bunun üzerine Trump’ın kampanya ekibi Twitter’a ve CEO’su Jack Dorsey’ye tepki gösterdi. Twitter’dan videoyu tekrar yayınlayan ekip, “Twitter ve Jack Dorsey, George Floyd trajedisinin ardından Başkan Trump’ın yaptığı moral veren ve birleştiren mesajı sansürlüyor. Medyanın vermeyi reddettiği aynı konuşma” ifadelerini kullandı.

    Videonun YouTube’daki linkini de paylaşan ekip, ‘İzleyin ve virüs gibi yayın’ çağrısında bulundu.

    YouTube’dan hâlâ erişilebilen video, şimdiye kadar 60 binden fazla kişi tarafından izlendi, 13 binden fazla da beğeni aldı.

    Twitter ile Donald Trump arasındaki savaş, Twitter’ın Trump'ın bir mesajına ‘Bilgiyi doğrula’ etiketi koymasıyla başlamıştı. Daha sonra da Trump’ın Minneapolis'teki George Floyd protestolarıyla ilgili bir tweetini ‘şiddeti yüceltiyor’ diye etiketlemişti.

    ABD yönetimi bunu üzerine sosyal medya platformlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını açıklamıştı.

    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (56)
    Etiketler:
    Telif hakkı, Telif, Video, Protesto, ABD, Twitter, Donald Trump, George Floyd
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