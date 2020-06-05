Kayıt
15:28 05 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Başkent Washington D.C.'deki George Floyd protestolarında ABD bayrağı yakan protestocular, 31 Mayıs 2020

    ABD Adalet Bakanı: George Floyd protestolarındaki şiddet olaylarını Antifa ve yabancı aktörler çıkarıyor

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (58)
    0 62
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104219/63/1042196319_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_b16e396b0e925607a5d5df138cc60eeb.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202006051042196378-abd-adalet-bakani-george-floyd-protestolarindaki-siddet-olaylarini-antifa-ve-yabanci-aktorler/

    George Floyd protestolarındaki şiddet olaylarında Antifa ve yabancı aktörlerin rolüne dair ellerinden kanıt olduğunu söyleyen Barr, bunların ayaklanma, hatta içsavaş çıkarmak istediğinden söz etti.

    ABD yönetimlerinin insan hakları suçlamaları yönelttiği ülkelerin repertuvarındaki 'dış güçler', bu kez Trump yönetiminin gerekçesi oldu.

    Minneapolis kentinde beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u ensesine çöküp boğarak öldürmesi üzerine başlayan protestolar isyana dönüşürken, Adalet Bakanı William Barr'dan 'dış güçlerin işi' açıklaması geldi.

    Adalet Bakanı Barr, protestoların dönüştüğü şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmalardan elde ettikleri kanıtlara göre, 'çeşitli aşırılıkçı grupların' protestolardan kendi amaçları doğrultusunda istifade ettiği ve aynı zamanda 'yabancı aktörlerin' de müdahil olduğunu söyledi. 

    'Gösterilerde üç ayrı aktör olduğunu, bunların barışçı protestocular, yağmacılar, protestoları rehin alan çeşitli gündemler peşindeki aşırılıkçı kışkırtıcılar' olduğunu anlatan Barr, bu aşırılıkçılar içinde 'Antifa ve farklı siyasi inançlardan diğer grupların yanısıra şiddeti azdırmak için tüm taraflara oynayan yabancı aktörler' bulunduğunu dile getirdi. 

    FBI Direkötürü Christopher Wray de "Bu bireyler nifak, kargaşa, ayaklanma tohumu ekmek için uğraşıyor" diye ekledi.

    'Profesyonel kışkırtıcıların çok iyi organize olmuş koordinasyonu'

    Çarşamba günü Fox News'a konuşan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi de federal yetkililerin 'bazısı Antifa bağlantılı profesyonel kışkırtıcıların çok iyi organize olmuş koordinasyonunun işaretlerini gördüklerini' öne sürdü. 

    Ardından Barr, 'anarşistler ve iç savaş kışkırtmak isteyenler dahil çeşitli ideolojilerden aşırılıkçıların cadı karışımından' söz etti.

    Demir yumruk mesajı

    Adalet Bakanı, şiddeti bastırmak için gerçek zamanlı istihbarat ve diğer kaynakları kullandıklarını aktararak "Hükümet soruşturma, tutuklama ve yargıya havale etmeye devam edecek" dedi.

    Başkan Donald Trump'ın 'terör örgütü' ilan etmek istediği Antifa, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve neo-Nazi anlayışını destekleyen aşırı sağcı gruplara tepki olarak oluşan antifaşist hareketin adı. 

    Anarşist sol eğilimli Antifa, kapitalist sisteme, ırkçılık ve cinsiyetçiliğin her türüne ve Trump'ın canlandırdığı milliyetçilik, göçmen karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığına güçlü şekilde karşı çıkıyor, özellikle aşırı sağcıların gövde gösterilerine müdahale etmesiyle tanınıyor. 

    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (58)
    Etiketler:
    Aktör, Yabancı, dış güçler, Antifa, George Floyd, William Barr, Donald Trump
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kapalıçarşı'ya 3 günde 112 bin ziyaretçi
    Karikatür
    Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor
    infografik
    AKINCI Taarruzi İHA
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet