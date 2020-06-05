ABD Adalet Bakanı: George Floyd protestolarındaki şiddet olaylarını Antifa ve yabancı aktörler çıkarıyor

George Floyd protestolarındaki şiddet olaylarında Antifa ve yabancı aktörlerin rolüne dair ellerinden kanıt olduğunu söyleyen Barr, bunların ayaklanma, hatta içsavaş çıkarmak istediğinden söz etti.

ABD yönetimlerinin insan hakları suçlamaları yönelttiği ülkelerin repertuvarındaki 'dış güçler', bu kez Trump yönetiminin gerekçesi oldu.

Minneapolis kentinde beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u ensesine çöküp boğarak öldürmesi üzerine başlayan protestolar isyana dönüşürken, Adalet Bakanı William Barr'dan 'dış güçlerin işi' açıklaması geldi.

Adalet Bakanı Barr, protestoların dönüştüğü şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmalardan elde ettikleri kanıtlara göre, 'çeşitli aşırılıkçı grupların' protestolardan kendi amaçları doğrultusunda istifade ettiği ve aynı zamanda 'yabancı aktörlerin' de müdahil olduğunu söyledi.

'Gösterilerde üç ayrı aktör olduğunu, bunların barışçı protestocular, yağmacılar, protestoları rehin alan çeşitli gündemler peşindeki aşırılıkçı kışkırtıcılar' olduğunu anlatan Barr, bu aşırılıkçılar içinde 'Antifa ve farklı siyasi inançlardan diğer grupların yanısıra şiddeti azdırmak için tüm taraflara oynayan yabancı aktörler' bulunduğunu dile getirdi.

FBI Direkötürü Christopher Wray de "Bu bireyler nifak, kargaşa, ayaklanma tohumu ekmek için uğraşıyor" diye ekledi.

'Profesyonel kışkırtıcıların çok iyi organize olmuş koordinasyonu'

Çarşamba günü Fox News'a konuşan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi de federal yetkililerin 'bazısı Antifa bağlantılı profesyonel kışkırtıcıların çok iyi organize olmuş koordinasyonunun işaretlerini gördüklerini' öne sürdü.

Ardından Barr, 'anarşistler ve iç savaş kışkırtmak isteyenler dahil çeşitli ideolojilerden aşırılıkçıların cadı karışımından' söz etti.

Demir yumruk mesajı

Adalet Bakanı, şiddeti bastırmak için gerçek zamanlı istihbarat ve diğer kaynakları kullandıklarını aktararak "Hükümet soruşturma, tutuklama ve yargıya havale etmeye devam edecek" dedi.

Başkan Donald Trump'ın 'terör örgütü' ilan etmek istediği Antifa, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve neo-Nazi anlayışını destekleyen aşırı sağcı gruplara tepki olarak oluşan antifaşist hareketin adı.

Anarşist sol eğilimli Antifa, kapitalist sisteme, ırkçılık ve cinsiyetçiliğin her türüne ve Trump'ın canlandırdığı milliyetçilik, göçmen karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığına güçlü şekilde karşı çıkıyor, özellikle aşırı sağcıların gövde gösterilerine müdahale etmesiyle tanınıyor.