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    ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un (46) gözaltına alınma işlemi sırasında polis şiddetiyle hayatını kaybetmesi protesto edildi

    George Floyd cinayeti zanlısı polis hakkında 13 yıl önce şikayette bulunan kadın konuştu

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
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    Los Angeles Times (LA Times) gazetesi, bundan 13 yıl önce George Floyd'u öldürmekle suçlanan polis memuru Derek Chauvin hakkında şikayette bulunan Melissa Borton'ın sözlerine yer verdi.

    LA Times'ın haberine göre, Minneapolis'te yaşayan Melissa Borton, George Floyd'un ensesine dizini dayayarak ölümüne yol açmakla suçlanarak tutuklanan polis Derek Chauvin'i 13 yıl önce "kötü muamele" suçlamasıyla Emniyet Müdürlüğü'ne şikayet etmiş.

    Melissa Borton, 2007 yılının Ağustos ayında, Minneapolis'de, 2 aylık bebeği ve Alman kurdu köpeğiyle alışverişten dönüyordu. BBC Türkçe'nin aktardığına göre o sırada 30 yaşında olan Borton, yeşil minibüsüyle bir kavşağı geçtiği sırada arkasından yanıp sönen ışıklarıyla bir polis aracının geldiğini gördü. Herhangi bir kuralı ihlal ettiğini düşünmediğinden şaşırmıştı.

    © AFP 2020 / Chandan Khanna
    George Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis’te polis departmanının tasfiyesi planlanıyor

    Minibüsünü kenara çekip, yaklaşan iki polisle konuşabilmek için camını indirdi. 

    Polislerden biri George Floyd'un ABD'yi sarsan ölümüyle ilgili olarak ikinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacağı açıklanan Derek Chauvin'di.

    Borton'un Los Angeles Times'da anlattığına göre Chauvin ve adı verilmeyen diğer polis hiç bir şey söylemeden arabanın içine uzandılar kapının kilidini açıp, kemer takmış olduğu halde kadını dışarı çekmeye çalıştılar.

    'Bebeğim ağlıyor, köpeğim havlıyordu'

    Sonunda polislerin kemerini de açıp onu aracının dışına sürüklediklerini söyleyen Borton, "Bütün bunlar olurken benimle hiç konuşmadılar" diyor.

    Borton, arabadan sürüklenerek çıkarılırken iki aylık bebeğinin "deli gibi ağladığını" ve köpeğinin havladığını hatırlıyor.

    Polis aracının arka koltuğuna oturtulan Borton, polislere neden gözaltına alındığını sorduğunda polislerden biri "verilen bir eşkale uyduğu" yolunda bir şeyler söylemiş.

    Borton 15 dakika sonra başka bir açıklama yapılmadan bırakıldığını anlatıyor.

    Ertesi gün Minneapolis Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmuş. Fakat aylarca kendisine herhangi bir şekilde ulaşılmamış.

    Altı ayı aşkın bir süre sonra kendisi yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayeti hakkında hangi işlemlerin yapıldığını sormuş. Bir memura disiplin cezası verildiği söylenmiş ama başka ayrıntı verilmemiş.

    LA Times, Chauvin'in avukatının bu haberle ilgili soruları yanıtlamadığını, Minneapolis Emniyet Müdürlüğü'nün de bu olaya karışan ikinci polisin adını açıklamadığını bildiriyor.

    Etiketler:
    LA Times, Derek Chauvin, George Floyd, ABD
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