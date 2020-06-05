Beyaz Saray yakınındaki caddeye 'Siyahların Hayatı Önemlidir' yazıldı

ABD'nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Başkan Donald Trump'a kentteki askeri birlikleri çekmesi için mektup yollarken, Beyaz Saray'a çıkan 16'ncı caddenin ortasına da büyük harflerle "Siyahların Hayatı Önemli" sloganını yazdırdı.

Bowser, Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah George Floyd için düzenlenen protestoların merkezi haline gelen 16'ncı caddeye yazılan yazının görüntülerini, Twitter hesabından paylaşırken caddenin Beyaz Saray'a yakın kesitine "Siyahların Hayatı Önemli Meydanı" adını verdiğini açıkladı.

“...I'm happy to live in this period is that we have been forced to a point where we're going to have to grapple with the problems that men have been trying to grapple with through history, but the demand didn't force them to do it.” Dr Martin Luther King Jr #BlackLivesMatter pic.twitter.com/SNccbPXonQ — Muriel Bowser #StayHomeDC (@MurielBowser) June 5, 2020

Belediye Başkanı Bowser, Trump'a gönderdiği mektupta, kentteki "olağanüstü hal" durumunu ve sokağa çıkma yasaklarını sonlandırdığını belirterek, kentteki Ulusal Muhafız askerlerinin kışlaya çekilmesi talebinde bulundu.

Plastik mermi kullanılmasını kınamıştı

Askerlerin armalarının da net olmamasının insanlar arasında kaygıya neden olduğunu vurgulayan Bowser, daha önce de asker ve polislerin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmasını kınamıştı.

"Siyahların Hayatı Önemli" sloganı özellikle de polis şiddetiyle öldürülen siyahiler için düzenlenen protestolarda sıkça dile getirilen bir slogan iken 2014'te Michael Brown'ın Missouri eyaletine bağlı Ferguson kasabasında polis tarafından öldürülmesinin ardında başlayan olaylarda bir protesto hareketine dönüştü.