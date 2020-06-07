Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell: Rusya düşmanımız değil

CNN’e konuşan eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’a, ABD Başkanı Donald Trump’ın G7 Zirvesi’ne Rusya’yı davet etme niyeti soruldu.

Powell, “Şöyle yanıt vereceğim: Neden dört düşmanımız listesinde Rusya’nın adı geçerken o (Trump) buna tek başına karar veriyor? Aslına onlar bizim düşmanımız değil. Onlar dört düşmanımızdan biri değil” ifadesini kullandı.

“Pentagon, dört düşmanımızı belirlemiş, bunlar Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore” diyen Powell, “Hiçbiri, hemen şimdi bize saldırma niyetinde değil” diye ekledi.

Daha önce Trump, eylüle ertelenen G7 Zirvesi’ne Rusya, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore’yi davet etmek istediğini açıklamıştı.