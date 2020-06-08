ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd için protestolar sürerken, Seattle’da gösterilerin yapıldığı yerde araçla gelen bir kişi kalabalığın arasına daldı.
Daha sonra araçtan inen sürücü protestocuların arasına girip tabancasıyla ateş açtı. Olayda en az 1 kişi yaralandı.
Kent polisi zanlının gözaltına alındığını, yaralının da hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Seattle'da bir kişi aracıyla protestocuların arasına dalıp bir kişiyi vurdu https://t.co/ZfDjeLzLLP pic.twitter.com/r4Ge2rgvnn— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 8, 2020
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