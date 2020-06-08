ABD'de Demokratlardan polis ve yargı sistemindeki ırkçılığa karşı tasarı

ABD'li Demokrat Parti üyeleri, Kongreye Amerikan polis teşkilatı ve yargıdaki ırkçı ayrıştırmanın sonlandırılmasını öngören ve polislerin müdehale yöntemlerini kısıtlayan kapsamlı bir tasarı sundu.

ABD Kongresi'nin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato'ya aynı anda sunulan 'Polislik Yasasında Adalet' başlıklı tasarıda ülke genelinde siyah topluma ve azınlıklara karşı yapılan ırkçı ayrıştırmaya karşı sert önlemler alınması isteniyor.

Tasarıda polislerin özellikle siyah yurttaşlara uyguladığı sert müdehalelere sınırlama talep edilirken, tutuklama sırasında şüphelilerin nefesini kesecek her türlü müdehalenin ve polislerin otomatik tüfek tarzı askeri silah kullanmasının yasaklanması öngörülüyor.

Diğer yandan, yasa ve yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunmaktan soruşturma geçiren polislerin bilgilerinin kamuoyuna açık kaynaklarda paylaşılması ve 'bodycam' tarzı kamera taşımalarının zorunlu kılınması istenen tasarıda, ayrıca polisler üzerindeki hukuki koruma kalkanının kaldırılması talep ediliyor.

'Bu tasarıyı oylayacak ve geçireceğiz'

Konuya ilişkin basına açıklamalarda bulunan Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer, emniyet güçleri içindeki ırkçılığı hedef alan söz konusu tasarıyı "Oldukça kritik ve uzun zaman önce atılması gereken bir adım" olarak nitelendirdi.

Tasarıyı ay sonuna kadar Temsilciler Meclisi'nden geçirmeyi umduklarını belirten Pelosi, açıklamasında, "Boynuna diz müdehalesi uygulanan George Floyd'un o esnada annesine seslenmesi, ülkemizde çok uzun zamandır devam eden bu korkunç olayların devamıdır. Bu tasarıyı oylayacak ve geçireceğiz" dedi.

Diğer yandan böyle bir adımın polis teşkilatını çok zayıflatacağı düşüncesini savunan Cumhuriyetçilerin ise özellikle Senato'da söz konusu tasarıya karşı çıkacağı tahmin ediliyor.