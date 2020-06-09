ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, Floyd'u diz çökerek andı

ABD Kongresinin Demokrat üyeleri, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yapmak için aynı süre boyunca diz çökerek saygı duruşunda bulundu.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer ve ABD'deki başkanlık yarışından aralık ayında çekilen Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'in de aralarında olduğu bir grup Demokrat Parti üyesi, kongrede bir araya geldi.

Floyd'un, Minneapolis'te polisler tarafından, ensesine basılıp nefessiz bırakılarak öldürülmesiyle başlayan tepkiler sonucunda, polis teşkilatındaki ve yargıdaki ırkçı tutumu bitirmeye yönelik tasarı sunmak için toplanan Demokratlar, çalışmalarına Floyd'u anarak başladı.

Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yapmak için aynı süre boyunca diz çökerek saygı duruşunda bulunan Demokrat üyelerin, ayrıca Siyahları temsil eden eşarp ve atkılar kullanması dikkati çekti.