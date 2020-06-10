New York polis teşkilatı siyasetçilere ve basına patladı: Bize hayvan ve eşkıya gibi davranmayın

ABD’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından yaklaşık iki haftadır devam eden protestolar ve siyasetçilerin polis teşkilatında reform sözleri karşısında ‘gücenen’ New York polis sendikası, ‘bize eşkıya muamelesi yapmaya son verin’ çağrısında bulundu.

Silahsız siyahlara karşı polis şiddeti George Floyd cinayetiyle bardağı taşırırken, günlerdir devam eden protestolar karşısındaki sert tutumu da bir hayli eleştirilen emniyet teşkilatı, siyasetçilere ve basına patladı.

New York polis sendikası yöneticisi Mike O’Meara, siyasetçiler ve basındaki polis karşıtı tutumu eleştirdi. Bir basın toplantısı düzenleyen O’Meara, “Herkes bizi utandırmaya çalışıyor. Kanun yapıcılar. Basın. Herkes mesleğimizden utanmamız için bizi ayıplamaya çalışıyor” dedi.

Daha sonra polis rozetini kameralara gösteren O’Meara, “Bakın ne diyeceğim. Bu, Minneapolis’teki biri tarafından lekelenmedi. Hâlâ parlıyor, diğerlerininki de. Bize hayvan ve eşkıya muamelesi yapmayı bırakın ve saygı göstermeye başlayın. Bizler konuşmanın dışında kaldık. Bize çamur atıldı. Bu iğrenç” ifadelerini kullandı.

Kendi teşkilatının ‘ölçülü’ olduğunu savunan O’Meara, George Floyd’un öldürülmesini kınadı, ölüme yol açan polis Derek Chauvin’in hareketini de ‘iğrenç’ diye niteledi. O’Meara, “Bizim yaptığımız bu değil. Polis memurlarının yaptığı şey bu değil. O birini öldürdü, biz değil” diye konuştu.

ABD’de iki haftadır devam eden protestolara polisin zaman zaman şiddetle karşılık vermesi büyük tepki topladı. Örneğin New York’taki eylemler sırasında Buffalo kentinde polis 75 yaşındaki Martin Gugino'yu iterek yere yıktı. Gugino'nun durumunun kritik olduğu açıklandı.

Eylemciler yaşana şiddete tepki olarak pek çok kentte polis merkezlerini ve devriye araçlarını ateşe verdi.

George Floyd’un boğularak ölmesine yol açan Derek Chauvin’in görev yaptığı Minneapolis polis teşkilatının lağvedileceği duyuruldu. ABD’li senatörler de teşkilatta reform yapmayı öngören bir tasarı hazırladı.

New York eyalet meclisinde ayrıca eyalet polisinin vücut kameraları takmalarını şart koşan, memurların gözaltındaki kişilerin sağlığına özen göstermelerini temin edecek yasa tasarıları da kabul edildi.