ABD'de Merriam-Webster sözlüğündeki ‘ırkçılık’ tanımı bir kadının şikayeti üzerine güncelleniyor

ABD basınındaki haberlere göre, Drake Üniversitesinden yeni mezun 22 yaşındaki Kennedy Mitchum, Merriam-Webster'a, sözlükte ırkçılık kelimesinin tanımına, ‘sistematik zulüm’ referansının dahil edilmesi talebiyle bir e-posta gönderdi. Mitchum, 189 yıllık şirketin kendisine cevap vermesine şaşırdığını dile getirirken, karşılıklı birkaç yazışmadan sonra Merriam-Webster editörlüğü, revizyona ihtiyaç duyulduğunu kabul etti.

A Missouri woman asked Merriam-Webster to update its definition of racism, and the company agreed to update the entry https://t.co/8TiHxezRxe — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 9, 2020

Editörlüğün ırkçılık tanımını revize etme kararını, ABD'de siyah George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında gösterilerin düzenlendiği dönemde alması dikkati çekti.

‘Belirli bir grup insan için zulüm sistemi’

Kennedy Mitchum, basına yaptığı açıklamada, yazışmalarda, sözlükte ırkçılığın mevcut tanımının, gerçekte dünyada yaşananları temsil etmediğini anlatmayı sürdürdüğünü belirterek "Gerçek hayatta yaşanan ırkçılık sadece bir ön yargı değil. Bu sadece 'Herhangi birinden hoşlanmıyorum' demek değil. Belirli bir grup insan için zulüm sistemi" ifadesini kullandı.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve 2 haftayı aşkın bir süredir devam eden protestolarda polis teşkilatında reform talep ediliyor.