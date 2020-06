Irkçılık protestoları ABD'den dünyaya yayılırken, HBO, Rüzgâr Gibi Geçti'yi yayından kaldırdı

ABD'de beyaz polis memurunun silahsız siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldürmesine yönelik protestoların Britanya'daki yansıması 300-400 yıl öncesinin köle tacirlerinin heykellerinin yıkılması olurken, kölecilikle ilgili sanat eserleri yeniden mercek altına alındı.

Bir dönem en meşhur Hollywood filmi olan 'Rüzgâr Gibi Geçti' (Gone with the Wind) de bu akımdan payına düşeni aldı.

Trump'ın en sevdiği filmlerden

ABD'de ırkçılığı tırmandırmakla suçlanan Başkan Donald Trump'ın "Ben 'Rüzgâr Gibi Geçti' (Gone with the Wind) gibi bir şey arıyorum. Rüzgâr Gibi Geçti'yi geri getirebilir misiniz lütfen?" diye aşkı ilan ettiği film, HBO Max internetten yayın platformunun listesinden çıkarıldı.

'Hallerinden memnun kölelerle kahraman köle tacirleri'

Aynı isimli romandan uyarlanmış ve hemen hemen tüm Oscarları toplamış olan 1939 tarihli filmin yayından kaldırılmasının gerisinde, siyah karakterlere yaklaşımı nedeniyle ırkçılıkla eleştirilmesi yatıyor.

ABD'deki ırkçılık ve polis zulmüne yönelik protestolar isyana varırken, HBO Max'ın sözcüsü, içsavaş döneminde Güney'de 'hallerinden memnun köleler' ve 'kahraman köle tacirlerine' yer veren 'Rüzgâr Gibi Geçti'yi rafa kaldırmalarıyla ilgili AFP'ye şu açıklamayı yaptı:

"Film kendi döneminin ürünü ve maalesef o dönemde ABD toplumunda yaygın olan etnik ve ırksal önyargılardan bazılarını yansıtıyor. Bu ırkçı tasvirler o zaman da yanlıştı, şimdi de yanlış. Dolayısıyla filmi platformda tutmanın ve bazı ifadeleri kınamamanın sorumsuz olacağını düşündük."