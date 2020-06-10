ABD'de ırkçılık protestosu sömürgeci Kristof Kolomb'a uzandı: Heykellerinden birinin başı koparıldı, diğeri göle atıldı

George Floyd protestoları sırasında heykelleri yıkılanlara, Amerika'yı keşfederek kıtada fetih, sömürgecilik ve kırım dönemini açan İspanyol kaşif de eklendi. Dün gece ABD'deki Kristof Kolomb heykellerinin başına gelmedik kalmadı.

ABD'de beyaz polis memurunun silahsız siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldürmesine yönelik protestolar tüm dünyaya yayılır ve 300-400 yıl öncesinin köle tacirlerinin heykellerinin yıkılmasına varırken, sıra, sömürgeciliğin atalarından Kristof Kolomb'a geldi.

Amerika'yı keşfederek kıtada fetih, sömürgecilik ve kırım dönemini açan İspanyol kaşif Kristof Kolomb'un ABD'deki heykellerinin başına gelmedik kalmadı.

Virginia.eyaletinin Richmond kentindeki Kolomb heykeli devrilip göle atılırken, Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki heykelin başı koparıldı.

Salı günü Richmond'da protestocular ilkin kırmızıya boyadıkları heykeli ardından devirdi, ateşe verdi ve parktaki göle attı.

"Alaşağı et" sloganları eşliğinde devrilen heykel gölde yüzüstü yatarken, mitingdeki konuşmacılardan biri "Renkli insanları ezen her şey gitmeli" dedi.

Heykelin kaidesine "Kolomb soykırımı temsil ediyor" yazısı bırakıldı.

Amerika kıtasını keşfetmesi nedeniyle ABD'de hemen her şehirde heykeli bulunan, ancak sömürgeciliği başlatmasından ötürü heykellerinin kaldırılması talepleri yoğunlaşan Kolomb'un Boston'daki heykeli de 2006'da kafasının koparılması, 2015'te kırmızıya boyanmasının ardından yine hedef oldu.

The Christopher Columbus statue in Boston’s North End was beheaded. https://t.co/cKAjOhWeMZ pic.twitter.com/98VhPWWbi6 — Danny Hajjar داني حجار 🇱🇧 (@DanielGHajjar) June 10, 2020

Heykelin salı gecesi bir kez daha kafası koparılmış halde bulunmasıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

A @7News photographer was the first one to discover the head had been knocked off the Christopher Columbus statue along the waterfront in the North End. Boston Police were on scene investigating later overnight. pic.twitter.com/YIIHUiPua9 — Korey O'Brien (@koreyobrienTV) June 10, 2020

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