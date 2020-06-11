George Floyd protestoları: Futbolcuların diz çökme yasağı kaldırıldı

George Floyd’un öldürülmesinin ardından ABD’yi sarsan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolar, Amerikan futbolunda bir yasağın da kalkmasına vesile oldu.

Futbolcuların ulusal marş sırasında diz çökerek protesto etmelerini yasaklamak amacıyla 2016’da getirilen ‘ayakta durma’ kuralı kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, yasak kararının ‘yanlış’ olduğu belirtildi.

Açıklamada, diz çökmenin ‘polis vahşeti ve Amerika'daki siyah ve renkli insanlara yönelik sistematik baskıyı’ protesto etmenin bir şekli olduğu vurgulandı. Federasyon ayrıca, “Siyahların yaşamı değerlidir. Daha fazlasını yapabiliriz ve yapacağız” dedi.

The U.S. Soccer Board of Directors voted yesterday to repeal Policy 604-1, which required our players to stand during the national anthem.



Black Lives Matter.

We can do more and we will. pic.twitter.com/wtyfkVZmsB — U.S. Soccer (@ussoccer) June 11, 2020

George Floyd’un öldürülmesiyle başlayan protestolarda diz çökme eylemine sık sık başvuruldu. Eylemcilerin yanı sıra polis teşkilatı mensupları, senatörler, hatta ülke liderleri de diz çökerek ırkçılığı protesto etti.

Colin Kaepernick, 2016’da ulusal marş sırasında diz çökerek siyahlara karşı polis şiddetini protesto etmişti. Bu eylemden sonra adeta ligden aforoz edilen Kaepernick, bir daha forma giyememişti.

Kadın futbolunun parlayan yıldızı Megan Rapinoe de Kaepernick’le dayanışma için aynı protestoyu gerçekleştirmişti. Bunun ardından bu eylem yasaklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, diz çöken futbolcuların kovulması gerektiğini savunmuştu.