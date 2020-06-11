ABD Dışişleri yetkilisi: Washington, Doğu Akdeniz'deki varlığını devam ettirecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, Washington'un enerji konuları da dahil olmak üzere Akdeniz'deki nüfuzunu sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.

Videokonferans yöntemiyle düzenlenen Delphi Ekonomik Forumu'nda konuşan Matthew Palmer, "ABD, Doğu Akdeniz'deki varlığını devam ettirecek ve bölgede ciddi ve istikrarlı ittifaklar kuracak" dedi.

'Ankara ve Atina iletişim hatlarını açık tutmalı'

Yunanistan ile Türkiye arasında son günlerde artan gerilime değinen Palmer, 'sıcak olaylardan' kaçınmak için Ankara ve Atina'ya iletişim hatlarını açık tutma, Türkiye'ye de Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmalarını durdurma çağrısında bulundu.

'Yunan hükümetinin yeni boru hatlarıyla ilgili kararlarını destekliyoruz'

Bu arada Palmer, ABD'nin Yunan hükümetinin yeni boru hatları inşa etmeye ilişkin kararlarını desteklediğini kaydetti.

Bu pazarın enerji alanındaki 'satranç tahtasının' geleceğini belirleyeceğini düşünen Palmer, ABD'nin AB'den Rusya'ya ve Rus gazına olan bağımlılığının sona erdirmesini ve Yunanistan da dahil alternatif enerji güzergahları bulmasını istediğini vurguladı.