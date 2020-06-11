ABD Adalet Bakanlığı, ırkçılık protestolarındaki eylemcilere çok sayıda dava açıyor

Medyaya sızan belgeye göre, bakanlık, protestolarla ilgili federal yasaları ihlal suçlamasından çok sayıda dava açtı. Suçlamalar FBI ve Ulusal Muhafızların hava araçlarına lazer ışığı tutmaktan karakol yakmaya ve güvenlik gücü komutanı rolü yapmaya dek geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

ABD'de silahsız siyah yurttaş George Floyd'un beyaz polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin yol açtığı protestolar isyan havasına bürünürken, Başkan Donald Trump'ın orduyu seferber etme girişimleri ve polise eylemcilere sert davranma çağrıları, Adalet Bakanlığı'nda karşılık buldu.

Fox News'un ele geçirdiği bir Adalet Bakanlığı belgesine göre, bakanlık, protestolarla ilgili federal yasaları ihlal suçlamasından çok sayıda dava açtı.

Belgeye göre suçlamalar FBI ve Ulusal Muhafızların hava araçlarına lazer ışığı tutmaktan karakol yakmaya ve güvenlik gücü komutanı rolü yapmaya dek geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

From laser pointing to precinct fire: DOJ reportedly files scores of charges against protesters https://t.co/ZQCfUH9cKv — Sputnik (@SputnikInt) June 11, 2020

Belgede polis memurlarının özellikle FBI ve Ulusal Muhafızların protestocuları takip eden hava araçlarına yeşil lazer ışını tutulması vakalarının çokluğundan şikayet ettiği belirtildi.

7 Haziran'da Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde FBI helikopterine lazer ışığı yönelten iki şahsın belirlendiğini, bunlardan Jeremiah Belen isimli şahsın gözaltına alındığı ve lazer tutmaktan federal suçlamayla karşılaştığı; 3 Haziran'da Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde yakalanan ve üzerinde karakoldan çalınan çelik yelek, polis kemeri ve kulaklığı, cop ve bıçak bulunan Branden M. Wolfe'un kundaklamaya yardım ve tahrikten suçlandığı sıralandı.

Polisin daha sonra çevik kuvvet kaskı, otomatik mühimmat cihazı, polis radyosu, aşırı doz kiti ele geçirdiği Wolfe'un karakoldaki yangına benzin attığını itiraf ettiği kaydedildi.

Florida eyaletinin Orlando kentinden Wesley Mobley Jr. ise dağa değişik bir vaka.

Federal yetkili kimliğine bürünerek yanlış yönlendirmekten hakkında üç yıl hapis istenen Mobley'nin ay başında yürüyüş düzenleyen protestocular yüzünden aracını durdurduktan sonra eline güvenlik gücü rozeti alıp "Yakalanmak mı istiyorsunuz, hapse girmek mi istiyorsunuz" diye bağırdığı öğrenildi.