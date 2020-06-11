Trump'ın seçim hilesine başvuracağını iddia eden Biden: Sonucu kabul etmezse ordu müdahale eder

ABD'de başkanlık seçimine 5 ay kala tansiyon yükseliyor. Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Biden, Trump'ın Cumhuriyetçilerinin seçim hilesi yapması, buna karşı Demokratların tüm seçim merkezlerinde avukat görevlendirmesi ve Başkan'ın sonucu kabul etmemesi halinde askeri darbe olasılıklarını tartışmaya açtı.

ABD'de kasımdaki seçimlerinde Başkan Donald Trump'a karşı Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, Trump'ın oy çalmaya çalışacağını, seçimi kaybettiği halde koltuktan kalkmayı reddetmesi halinde askerin müdahale edeceğini iddia etti.

Comedy Central'ın 'The Daily Show' programına katılan Biden, "Tek bir büyük endişem var: Bu başkan, seçimi çalmaya çalışacak" dedi.

Joe Biden says that his greatest concern that is that President Trump is going to try to “steal this election” and the military will have to escort him from the White House.



"I promise you I'm absolutely convinced they will escort him from the White House with great dispatch." pic.twitter.com/MLPhMy2EdW — Benny (@bennyjohnson) June 11, 2020

Eski ABD Başkan Yardımcısı, Trump'ın bunu nasıl yapabileceğine açıklık getirmedi, ancak hile aracı yapılacağı gerekçesiyle posta yoluyla oy kullanılmasına karşı çıktığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

''Bu adam, postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı.''

'Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin oyları çalma çabasına karşı tetikte olmak için Demokrat Parti'nin ülke çapında seçim merkezlerinde avukat bulundurması gerektiğini' söyleyen Biden, Başkan'ın ülke çapında George Floyd protestolarına verdiği tepkinin üst düzey askeri yetkililer tarafından eleştirilmesini gündeme taşıdı.

Trump'ın seçimi kaybetmesi ve sonucu kabul etmeyi reddetmesi halinde ordusunun müdahale edeceğinden emin olduğunu ifade eden kurt Demokrat siyasetçi "Büyük bir süratle kendisinin Beyaz Saray'dan çıkışına eşlik edeceklerine kesinlikle eminim" dedi.

Trump'ın seçim hilesine başvuracağı endişesini sık sık dile getiren Biden, bu söylemini yakın zamanda tırmandırdı.

Koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomik krizin üzerine George Floyd protestoları binerken, son dönemde anketler Biden'ı Trump'ın önünde gösteriyor.