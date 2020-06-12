ABD'den Metin Topuz kararına tepki: İlişkilere zarar verir

FETÖ ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'a yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin yankıları sürüyor.

Karara tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bunun, iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ve güveni zayıflattığını söyledi.

Mahkeme kararını destekleyecek ‘inandırıcı bir delil’ göremediklerini belirten Pompeo, “Bu hüküm, Türkiye’nin kurumlarına olan inancı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin temelindeki kritik güveni zayıflatır” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri, askerler ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından tutuklanmıştı.

ABD Ankara Büyükelçiliği de tepki gösterdi

Topuz, dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karara ABD Ankara Büyükelçiliği de tepki göstermişti. Elçilik, “Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz. Sayın Topuz’un resmi görevlerine ilişkin iddialar, yerel çalışanlarımızın ABD hükümeti adına ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla yürüttükleri önemli çalışmaların kapsam ve mahiyetini çarpıtmaktadır" demişti.