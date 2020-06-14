Trump'ın 74. yaş gününde sosyal medyaya 'eli ayağı tutmuyor' dedirten görüntüleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk günden beri tartışma konusu olan sağlığı cumartesi günü rampadan aşağı yürümekte ve su bardağını kaldırmakta zorlanırken görüntülenmesiyle yeninden mercek altına alındı.

ABD Başkanı'nın elini ayağını kullanmakta zorlandığı şeklinde yorumlanan görüntüleri, bugünkü 74. yaş günü kutlamalarını gölgede bıraktı.

West Point askeri akademisi mezuniyet törenine katılarak konuşma yapan Donald Trump'ın platform rampasından bebek adımlarıyla aşırı dikkatli şekilde inmesi ve ayaklarını sağlam basamaz görünmesi, yürüme bozukluğuna neden olan bir hastalık spekülasyonunu beraberinde getirdi.

Trump descended a ramp extremely carefully at the end of his West Point speech today pic.twitter.com/uMG3KyB1V1 — Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020

Trump: Rampa, uzun, dik ve kaygandı

Spekülasyonu 'rampanın çok uzun ve dik olması, tırabzanın bulunmaması ve en önemlisi çok kaygan olması' açıklamasıyla reddeden ABD Başkanı, "Yapacağım son şey Yalan Haberler alay etsin diye 'düşmek' olur. Son on adımı koşarak zemine ulaştım" dedi.

Daha önce de su içmeyi becerememişti

Trump'ın kürsüde tek eliyle bardağı kavrayıp ağzına götürmeyi başaramaması ve iki eliyle bardağı kaldırarak su içmesi de "Nasıl su içileceğini hala öğrenemedi" esprilerini beraberinde getirdi. ABD Başkanı 2017'de de bardaktan ve şişeden su içmekte zorlanırken görüntülenmişti.

Trump still hasn't totally figured out how to drink water pic.twitter.com/IO8CDXmD9i — Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020

Hastalık beğenmece

Son manzaralar, 74. yaşındaki Trump'ın nörolojik rahatsızlığı olduğu, inme geçirdiği gibi spekülasyonlara vesile olurken, muhaliflerin açtığı #TrumpIsNotWell (Trump iyi değil) etiketi en çok konuşulanlar arasına yerleşti.

Using an online protractor tool it looks to me like the ramp is at about an 11 degree downward angle.#TRUMPstroke #TrumpIsNotWell #rampgate pic.twitter.com/VDve6v1gas — Make Anagrams Great Again (@ConserveLetters) June 14, 2020

Bebek adımlarının sebebinin rampadaki sorunlar olduğunu yalanlayan yorumlar yazıldı.

Multiple videos show: 1) the ramp was not steep, 2) he walked very slowly and very cautiously down it like a toddler still learning to navigate stairs, 3) he did not "run down the last 10 feet to ground level," 4) he is easily triggered over every damn thing.#TrumpIsNotWell pic.twitter.com/xZA4DLkD8T — BeeBee 🌊 🇺🇸 (@BeeBee5977) June 14, 2020

Su bükücü Biden

Kasım 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın tek elle bardak tutup lıkır lıkır su içerken fotoğrafları paylaşıldı.

Daha önce 2017 ve 2018'deki Britanya gezilerinde de benzer durumlarda yakalanan Trump için bir Britanya hükümeti kaynağı, sert inişleri olan yüksekliklerden korkmamasına atıfla "Batfobisi var" demişti.

Ancak bugüne dek merdivenleri kolaylıkla inip çıkarken sayısız kez görüntülenmiş Trump'ın sağlık kayıtları da kamuya açık.