70 yaşında koronayı yenen ABD'li: 1.1 milyon dolarlık hastane faturasıyla kalbim ikinci kez duracak gibi oldu

ABD'nin koronavirüsten 'en uzun süre tedavi gören hastası', evde nekahat dönemindeyken hastanenin gönderdiği 1.1 milyon dolarlık faturayı görünce kalbinin ikinci kez durma noktasına geldiğini söyledi. 70 yaşındaki Michael Flor, federal hükümetin yaşlılar için sağlık sigortası kapsamında olduğundan ödeme yapmadan kurtulabilecek.

ABD'de koronavirüse yakalanan 70 yaşındaki Michael Flor'un hayatından ümit kesilmesine rağmen 'hastanede en uzun süre kalan hasta' unvanını alarak taburcu edilmesinden sonra kalbine indirebilecek bir faturayla karşılaştığı ortaya çıktı.

Seattle kentinde 4 Mart'ta yatırıldığı hastaneden 62 gün kalmasının ardından 5 Mayıs'ta taburcu edilen Flor, Seattle Times gazetesine, kendisine 1 milyon 122 bin 501 dolar 04 sentlik fatura gönderildiğini anlattı.

181 sayfalık kitap kalınlığındaki 1.1 milyon dolarlık faturaya göre, yoğun bakım odası masrafına günlük olarak 9736, burasının 42 gün boyunca steril odaya çevrilmesine 409 bin, 29 gün boyunca solunum cihazı kullanımına 82 bin dolar, hayati tehlikesinin bulunduğu iki gün için ayrıca 100 bin dolar bedel biçildi.

ABD'de en uzun süre hastanede kalarak Kovid-19’u yenen insan konumundaki Flor'un unvanlarına Oscar ödüllü filme atıfla kendisine çıkarılan fatura üzerinden 'Milyonluk bebek' de eklendi.

Issaquah'taki Swedish Medical Center'da kaldığı sürenin büyük bölümünde bilincinin kapalı olan, kalbinin durduğu, ciğerleri ve böbreklerinin çöktüğü iki güç geçiren Flor'a bir gece bir hemşire telefon uzatarak eşi ve çocuklarıyla vedalaşmasına izin vermişti.

Ölümden dönmeyi başaran ve kendine geldiğinde eşine "Beni buradan çıkarmalısın, bunu karşılayamayız" diyen 70 yaşındaki hasta, taburcu olması hastanede büyük gösterilerle kutlandığında "Hayatta kaldığım için suçluluk duyuyorum. Neden ben kurtuldum, neden ben bunları hak ediyorum" diye düşünüyorum” demişti.

Gazeteye "Evde dinlenme sürecindeyim, ama kaldığım hastanenin faturasını görünce kalbim ikinci kez duracak gibi oldu" diye konuşan Flor, neyse ki faturanın çok büyük kısmını ödemek zorunda değil, zira sigortası, hükümetin yaşlılar için sağlık sigortası Medicare'i de kapsıyor. Hatta başka bir hastalığa değil de Kovid-19'a yakalandığı için herhangi bir şey ödemesi gerekmeyebilir. Ama fatura, neoliberal ABD'deki sağlık sisteminin geldiği noktanın ibret vesikası niteliğinde.