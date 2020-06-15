ABD’ye ait bir F-15 jeti İngiltere açıklarında düştü

Reuters haber ajansına göre ABD hava güçlerine ait bir F-15 jeti, İngiltere açıklarında Kuzey Denizi’ne düştü. Uçaktaki pilotun hayatta olup olmadığı bilinmiyor.

Reuters haber ajansı İngiliz The Sun gazetesini kaynak gösterdiği haberinde, ABD hava güçlerine ait bir savaş uçağının İngiltere’nin kuzeydoğusu açıklarında düştüğünü aktardı.

Sky News understands a US F15 military aircraft has gone down in the North Sea off Flamborough Head, in east Yorkshire and Bridlington coastguard has confirmed a major operation is underway — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) June 15, 2020

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Rutin bir eğitim uçuğunda olduğu belirtilen jetin düşüş nedeni ya da pilotunun başına ne geldiği henüz bilinmiyor.

AFP haber ajansı ise F15C Eagle tipi olduğunu aktardığı uçağın İngiltere’nin Suffolk bölgesinde yer alan Lakenheath üssünden havalandığını aktardı.

İngiliz sahil güvenliğinin düşen uçağa ve pilota ulaşmak için operasyon başlattığı belirtiliyor.