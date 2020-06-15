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    Melania Trump - Ivanka Trump

    'Ivanka Trump, First Lady ofisini ele geçirmek istedi'

    © AFP 2020 / NICHOLAS KAMM
    ABD
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202006151042253469-ivanka-trump-first-lady-ofisini-ele-gecirmek-istedi/

    ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump hakkında çıkan yeni bir kitapta, Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk günlerinde kızı Ivanka ve eşi Melania arasında amansız bir çekişme olduğu aktarıldı. Melania Trump’ın Beyaz Saray’a taşınmadan önce, üvey kızının 'First Lady' ofisini 'First Family' olarak değiştirmek istediği öne sürüldü.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve başdanışmanı olan Ivanka Trump’ın, babasının başkanlığının ilk günlerinde “First Lady” ofisinin adını “First Family”(İlk Aile) olarak değiştirmek istediği iddia edildi.

    NTV’nin aktardığına göre Mary Jordan tarafından yazılan ve gelecek hafta piyasaya çıkacak olan “Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmayan Hikayesi” adlı kitapta, Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk günlerinde eşi ve kızı arasında büyük bir güç çekişmesi olduğu aktarıldı.

    Söz konusu kitapta 2016 yılında Hillary Clinton’a karşı başkanlık yarışını kazanan Donald Trump’ın sonuca çok şaşırdığı ve aile üyelerinin Beyaz Saray’daki çeşitli roller üstlenmek için hemen harekete geçtiği öne sürüldü.

    Buna göre Ivanka Trump, oğlu Barron’un okulu nedeniyle bir süre New York’ta kalıp Beyaz Saray’a hemen taşınmayan Melania Trump’ın gelmesinden önce Beyaz Saray’da bir dizi değişiklik gerçekleştirdi.

    ‘Ofisin adını ve işlevini değiştirmek istedi’

    Kitaptaki en dikkat çekici iddialardan biri ise, Ivanka Trump’ın Melania Trump için hazırlanan First Lady ofisinin adını ve işlevini değiştirmek istemesi.

    Buna göre 39 yaşındaki başkanın kızı ofisin adını “First Family” olarak değiştirmeyi ve tüm aile üyelerinin kullanabileceği bir alan olarak tasarlamayı istedi, ancak bu girişimi First Lady tarafından engellendi.

    ‘Sınırlarını belirlemek için kapı ekletti’

    Jordan, kitabında “Melania uzaktayken, Ivanka kırmızı koltuklarında Beyaz Saray’ın elitlerine davetler düzenleyerek özel salonunun keyfini çıkardı. First Lady’nin ofisinde kendi evindeymiş gibi davrandı. Ancak, Melania bundan hoşlanmadı, Barron ile nihayet buraya taşındığında sınırları belirlemek için ofisine çeşitli kapılar ekletti” ifadelerine yer verdi.

    ‘Oğlu için sözleşme istemiş’

    Haber.com sitesinden Melike Aydın, aynı kitaptan ABD başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ın evliliğiyle ilgili başka bir iddiayı da aktardı.

    Habere göre, First Lady, finansal fırsatlar ve miras konularında, oğlu Barron’un Trump’ın yetişkin diğer üç çocuğuyla eşit olacağına dair yazılı kanıt istedi ve 2017 yılında evlilik sözleşmesini Barron’un finansal haklarını iyileştirmek için yenilemiş.

    Ancak Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere, kitabın kurmaca olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

    Business Insider’a konuşan Deere, “Tamamen yanlış. Medya yine Ivanka Trump ile ilgili bilinmeyen kaynaklardan gelen ve doğrulanmamış bilgilerin peşinde koşuyor” dedi.

    Daha önce Beyaz Saray’a yakın birçok kaynak Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’da baskın bir rol üstlendiğini ve Melania Trump’ın gözlerden uzak bir profil çizmeyi tercih ettiğini aktarmıştı.

    ABD First Lady’si Melania Trump’la ilgili geçen yıl yayınlanan bir biyografide Melania'nın eşiyle yataklarını ayırdığı ve geceleri kendi özel süitinde geçirdiği de iddia edilmişti.

    Diğer yandan, Donald ve Melania Trump'ın evliliğiyle alakalı bu iddialar su yüzüne çıkarken dün meydana gelen gelişmeler de dünya gündemine oturdu.

    14 Haziran Donald Trump'ın doğum günüydü ve ABD başkanı 74 yaşına bastı.

    Geleneksel olarak tanınmış siyasetçiler eşlerinin, eşleri de onların özel günlerini resmi sosyal medya hesapları üstünden kutlamaya özen gösteriyorlar.

    First Lady Melania ise bu geleneği bozdu ve eşi Donald Trump'ın doğum gününü kutlayan bir paylaşım yapmadı.

    'Doğum Gününde ortadan kayboldu'

    Melania Trump dünkü doğum gününde ortalıkta da yoktu ve basın tarafından görüntülenmedi.

    Yayınlanmak için gün sayan biyografi kitabındaki sürpriz ayrıntıların ortaya çıkmasından sonra meydana gelen bu olay dünyanın konuştuğu evlilikle alakalı soru işaretlerini artırdı.

    'Kutlama yok, retweet var'

    Doğum gününde Donald Trump'ı yalnız bırakan ve hiçbir kutlama mesajı paylaşmayan First Lady Twitter üstünden ABD Ordusu'nun 245. kuruluş yıldönümünü kutlayan bir tweet'i paylaşmayı ise ihmal etmedi.

    ABD başkanı Trump doğum gününü New Jersey'deki bir golf kulübünde kutladı. Sonrasında da başkent Washington'a geçti.

    'Kızı ve damadı vardı'

    Doğum gününde Trump'ın yanında yalnızca kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner vardı.

    Tump'ın doğum gününde ilk evliliğinden olan kızı Ivanka ve oğlu Donald Jr.'ın sosyal medyadan kutlama mesajı paylaşmayı ihmal etmedikleri dikkat çekti.

    Başkentte ABD vatandaşları kağıttan bir pasta ve hazırladıkları pankartlarla Donald Trupm'ın doğum gününde protesto eylemi düzenlediler.

     

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    Etiketler:
    Hillary Clinton, Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmayan Hikayesi, Mary Jordan, ABD, Beyaz Saray, Ivanka Trump, Melania Trump, Donald Trump, First Lady
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