George Floyd'un kızı Gianna'ya Disney'den hisse

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen George Floyd'un kızı Gianna Floyd, Disney'den hisse sahibi oldu.

ABD medyası, ABD'li şarkıcı Barbra Streisand'in Gianna'ya hisse hediye ettiğini duyurdu.

Gianna sosyal medyadan teşekkür etti

Gianna, hisse sertifikasını elinde tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Teşekkür ederim Barbara Streisand. Şimdi senin sayende Disney hissedarıyım" dedi.

Gianna'ya verilen hissenin ne kadar olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Walt Disney Company, eğlence sektöründe, dünyanın en büyük medya şirketi olarak biliniyor ve şirketin yıllık net kazancının 130 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Üniversiteden burs, Kanye West'ten eğitim desteği

Texas Southern Üniversitesi ise, geçen günlerde Gianna'ya eğitim bursu vermek istediklerini duyurmuştu.

Ayrıca, ABD'li şarkıcı Kanye West'in de Gianna'nın eğitim masrafları için bağış yaptı.