ABD Dışişleri Bakanı, Rusya’da casusluktan hakkında 16 yıl hapis kararı verilen Whelan’ın serbest bırakılmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yazılı açıklamasında, Whelan’ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Açıklamada, “Rusya’da bir mahkeme tarafından, savunma yapacak tanıklara gerekli izinler verilmeden, gizli kanıtlarla yürütülen, gizli bir duruşmanın ardından ABD vatandaşı Paul Whelan hakkında verilen karar ABD’yi öfkelendirmiştir” ifadeleri yer aldı.

Sputnik’in eline ulaşan Paul Whelan’ın erkek kardeşi David Whelan da “Paul’ün eve dönmesi için bir şeyler yapabilecek tek kişi olan Başkan Donald Trump’ın hızlıca bunu gerçekleştirmesini umuyoruz” dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da görülen davada casusluktan suçlu bulunan ABD’li eski denizci Paul Whelan hakkında 16 yıl hapis kararı verilmişti.