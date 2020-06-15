Kuzey Deniz’de düşen ABD savaş uçağının enkazı bulundu

İngiltere açıklarında Kuzey Denizi’ne düşen ABD’ye ait F-15 jetinin enkazının tespit edildiği, pilota ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri 48. Hava Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Sahil güvenlik, düşen F-15’in enkazını bulmayı başardı, kurtarma operasyonu devam ediyor. Pilot henüz bulunmadı” ifadesine yer verildi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağının İngiltere’nin kuzeydoğusu açıklarında düştüğü bildirilmişti. F15C Eagle tipi olduğu belirtilen uçağın eğitim uçuşu yaptığı aktarılmıştı.

Jetin düşüş nedeni henüz bilinmiyor.