'Trump, Sırbistan ve Kosova liderlerini ABD'ye davet etti'

ABD Başkanı Trump’ın, Sırbistan ve Kosova liderlerini müzakere masasına oturmak için ülkesine davet ettiği bildirildi.

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Sırbistan ve Kosova liderlerine 27 Haziran’da Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirmeyi teklif ettiğini bildirdi.

Kaynaklar, Trump’ın iki tarafın barış anlaşmasına varacağına inandığını aktardı.

Haberde, Sırbistan tarafının Trump’tan davet aldığını doğruladığı ifade edilirken Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, hükümetinin 'ABD himayesindeki' görüşmeleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistanlı mevkidaşı Aleksandr Vucic ile telefon görüşmesinde, Kosova konusunda Belgrad’ın kabul edebileceği bir anlaşmanın geliştirilmesi ve bu anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi’nin de onayını alması gerektiğini söylemişti.