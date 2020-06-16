Protestolarla sarsılan ABD'de 3 polise 'zehirli' içecek servis edilip edilmediği soruşturuluyor

Polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestoların isyana döndüğü ABD’de, New York kentinde bir restorana gittikten sonra fenalaşan üç polisin beyazlatıcı karıştırılmış bir içecekle zehirlenip zehirlenmediği soruşturuluyor.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), Manhattan’daki Shake Shack adlı zincir restoranda milk shake içtikten sonra fenalaşan üç polis memurunun ‘beyazlatıcı’ karıştırılmış içeceklerle zehirlenip zehirlenmediğini soruşturuyor.

Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre, sabah saatlerinde restorana giden memurlar sipariş ettikleri içeceklerinin tadının ‘garip’ olduğunu fark etti. Polislerden biri bardakların içinde ‘yığın halinde bir şeyler olduğunu’ fark ederken, bir diğeri ise beyazlatıcı kokusu aldığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan polislerin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Officers went through trash outside the Shake Shack, standing guard over the shakes.



“The first time anything like this has happened,” an MTA cleaner told us.



Police unions called this a deliberate attack, though the NYPD said they're still investigatinghttps://t.co/TaoPkscQDt — New York Daily News (@NYDailyNews) June 16, 2020

Olay üzerine restoranda inceleme yapan müfettişler, milk shake makinesini temizlemekte kullanıldığı belirtilen bir şişe temizleyici sıvı buldu ancak polislerin hedef alınıp alınmadığı henüz belli değil. Öte yandan en az 25 polisin ve dedektifin restoran çalışanlarını sorguladığı da açıklandı. Restoranın çöp konteynerleri de arandı.

Bölge sakinleri ise adeta polis çıkarması şeklinde yapılan olay yeri soruşturmasını 'olağandışı' olarak niteledi. Onlardan biri olan 23 yaşındaki John Goldman, New York Daily News’e yaptığı açıklamada, “Tüm çöplere baktılar sonra da tüm o polisler restorana girdi. Silah ya da uyuşturucu gibi bir şeyler aradıklarını sandım. Böyle bir şey ilk defa yaşanıyor” dedi.

Olayda adı geçen üç polisin de George Floyd protestolarında görev yapan Bronx bölgesindeki 42. karakoldan olduğu belirtildi.

NYPD Sözcüsü soruşturmanın devam ettiğini ve polislerin kasten zehirlenip zehirlenmediğini henüz bilmediklerini söylese de polis sendikaları olayı kınamakta hızlı davrandı. Sendikalar, bunu, polis memurlarına yönelik ‘kasıtlı saldırı’ olarak niteledi.

At Bellevue Hospital, checking in on the police officers whose drinks were apparently poisoned at a lower Manhattan Shake Shack tonight. Also stopping by the scene to update the media. pic.twitter.com/D1sjHx8IsM — NYC PBA (@NYCPBA) June 16, 2020

Polis Yardımlaşma Derneği, “New York şehri polis memurları saldırıya uğramadan yemek bile yiyemezse, çalıştığımız ortamın kritik bir seviyeye gerilediği açıktır. Bir anlığına bile olsa tedbiri elden bırakmayı göze alamayız” ifadelerini kullandı.