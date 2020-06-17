Washington Post: Pentagon, Almanya'daki ABD askerlerini azaltma sürecini sabote ediyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Başkan Donald Trump tarafından ilan edilen Almanya'daki ABD askerlerini azaltma sürecini bilinçli olarak yavaşlatıp sabote ettiği belirtildi.

Washington Post'un kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Trump'ın net şekilde dile getirdiği söz konusu talimatı fiilen görmezden geldiğinin altını çizdi.

Benzer durumun Afganistan'daki askerlerin çekilmesi sürecinde de yaşandığına dikkat çeken gazete, "Beyaz Saray, Afganistan'da kalan 1000 askeri seçimlere kadar çekmek ve böylece Trump'ın seçim vaadini yerine getirmek istiyor. Pentagon ise bu hedefe ulaşılması önünde her türlü engeli çıkarıyor" diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın NATO aidatını geciktirdiğini belirterek ülkedeki asker sayısını 25 bine düşüreceklerini açıklamıştı. Trump, “Almanya neden enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar öderken ABD onları Rusya'ya karşı korumalı? Böyle olmaz” diye konuşmuştu.

Halihazırda Almanya’da 34 bin 500 ABD askerinin bulunduğu belirtiliyor.