Bolton: Trump Erdoğan’a, Halkbank sorununun Obama döneminden kalma savcılar değiştiğinde çözüleceğini söyledi

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray anılarını yazdığı kitabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sevdiği diktatörleri kayırdığını' söyledi. Bolton, buna örnek olarak Trump'ın Türkiye ve Çin'le ilişkilerini gösterdi.

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın mart ayında yayımlanması planlanan ancak yayın tarihi iki kez ertelenen 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' (Olayın Gerçekleştiği Oda: Bir Beyaz Saray Hatıratı) adlı kitabında yer alan iddialar dünya basınında gündeme oturdu.

New York Times'ın edindiği bilgilere göre kitapta Bolton, Trump'ın Halkbank davasına müdahale etmek istediğini, bunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığını yazdı.

Washington Post ise kitaba ilişkin, "Bolton, Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a bir not ileterek Halkbank'ın masum olduğunu söylediğini anlatıyor. Bolton 'Trump Erdoğan'a bu meseleyle ilgileneceğini söyledi, davaya bakan savcıların kendisinin değil Obama'nın adamları olduğunu anlattı ve bu kişilerin yerine kendi adamlarının geçmesiyle sorunun çözüleceğini söyledi' diyor" ifadelerine yer verdi.

Kushner ve Albayrak arasında 'damatlar hattı'

Washington Post'a göre Bolton, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la görüşmeyi planladığını da anlatıyor: "(Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo ve (Hazine Bakanı Steven) Mnuchin'e bu 'damatlar hattı' konusunda bilgi verdim. Pompeo çok öfkelendi. Kushner'in girmemesi gereken uluslararası ilişkiler alanına girdiğini düşünüyordu."

BBC'nin haberine göre, Bolton kitapta Trump'ın yargıya müdahalesinin "bir yaşam tarzına dönüştüğünü" söylüyor.

Daha önce Trump yönetiminde daha alt kademelerde yer alan kişilerin kitapları da piyasaya çıkmıştı fakat Bolton, kitap yazan en üst seviye görevli oldu. Trump yönetimi Bolton'ın kitabının baskısının durdurulması için dava açmıştı. Bazı Trump karşıtları da Bolton'u, Trump'ın Kongre'de yargılanması sürecinde adım atmayarak sonradan 2 milyon dolarlık kitap anlaşması yaptığı için eleştirmişti.

Bolton Nisan 2018'de getirildiği Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini Eylül 2019'a kadar sürdürmüştü.