Bolton: Trump, Kiev'in kendisini yok etmeye çalıştığını düşünüyordu

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın mart ayında yayımlanması planlanan ancak yayın tarihi iki kez ertelenen 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' (Olayın Gerçekleştiği Oda: Bir Beyaz Saray Hatıratı) adlı kitabında yer alan iddialar dünya basınında gündeme oturdu.

Wall Street Journal'ın edindiği bilgilere göre kitapta Bolton, Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardım sunmak istememesinin nedenini yazdı.

Kitapta, "Trump, Ukrayna'nın 2016 yılındaki eylemlerinin intikamının alınması ve bu ülkeye Demokrat Parti aday adayı Joe Biden hakkında soruşturma yürütmesi konusunda baskı uygulanması için bürokratlardından Kiev'e askeri yardımın durdurulmasını birçok kez talep etti" dendi.

Bolton'a göre Trump, Mayıs 2019'da Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda "Ukrayna beni yok etmeye çalıştı. Onlara yardım etmek istemiyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Washington'u yalnızca Ukrayna'ya yardım konusunda ne düşündüğümü söylemeniz halinde ziyaret edebilir" ifadelerini kullandı.

Yayımlanmadan olay oldu

John Bolton'ın bazı bölümleri basına yansıyan kitabı Beyaz Saray ile gerilime neden oluyor.

ABD Başkanı Trump, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini, ancak meselenin eninde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etmişti.

Bunun ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, John Bolton'ın kitabının, ‘ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği’ öne sürülmüştü.

Gelecek hafta yayımlanması beklenen kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından; Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor. Trump ise Bolton’ın iddialarını reddediyor.