ABD'de normalleşme: Birçok eyalette koronavirüs vaka sayıları rekor seviyede yükseldi

Texas, Florida ve Arizona başta olmak üzere 20'den fazla eyalette karantina yasaklarının kalkması üzerine Kovid-19 vakalarında ve ölümlerde ciddi artış tespit edildi.

Normalleşme sürecinde virüs vakalarında en çok sıçrama görülen eyaletlerden Florida'nın sağlık departmanının verdiği bilgilere göre, 16 Haziran'da 2 bin 783, dün 2 bin 610 yeni vaka tespit edildi.

Florida Valisi Ron DeSantis, basın açıklamasında, tekrar karantina kararı almayacaklarını, toplumun sosyal fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Texas'ta ise sağlık departmanı kayıtlarına göre Anma Günü'nden (Memorial Day) bu yana, virüsle ilgili hastaneye yatışlarda yüzde 85 artış yaşandı.

Virüsle ilgili vaka ve ölüm sayılarını bildiren Worldometers isimli internet sitesine göre, Texas'ta dün 3 bin 511 yeni vaka bildirimi yapılırken, 43 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Texas Valisi Greg Abbot, yaptığı açıklamada, tekrar ekonomiyi durdurma kararı almayacaklarını belirtirken, ''Bugün Kovid-19'la başa çıkmak için mart ve nisan aylarında olduğumuzdan daha hazırız.'' dedi.

Arizona vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi

Arizona'da da dün 1827 yeni vaka tespiti yapıldı. Bugünkü gün ortası verilerine göre vaka sayısı 2 bin 519’a ulaşarak, ABD genelinde Florida’dan sonra (3 bin 207) ikinci sıraya yükselmiş oldu.

Worldometers verilerine göre, Louisiana, Alabama, Alaska, Arkansas, California, Georgia, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Oklahoma, Oregon, Utah, Vermont ve Wyoming'de de son iki haftada Kovid-19 vakalarında hızlı artış kaydedildi.

ABD'deki toplam vaka sayısı 2 milyon 251 bini ve ölü sayısı 10 bini geride bıraktı.