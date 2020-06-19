Pompeo, kriz yaratan kitapta kendisine de yer veren Bolton'a tepki gösterdi: Hain

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın daha yayımlanmadan olay olan kitabına bir tepki de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan geldi. Kitapta ‘neredeyse doğru tek bir bilgi olmadığını’ ima eden Pompeo, Bolton'ı hain olarak nitelendirdi.

John Bolton’ın ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (Olayın Gerçekleştiği Yer: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabında ‘cömert’ bir bölüm ayırdığı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, aktarılan bilgilere itiraz etti.

Kitabı okumadığını ancak basına sızan bölümleri incelediğini belirten Pompeo, “John Bolton bir dizi yalanı, tamamen bükülmüş yarı-gerçeklikleri ve açık yalanları yayıyor” dedi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Pompeo, “John Bolton’un nihai kamusal rolünün, insanlarına olan kutsal güvenini ihlal ederek Amerika'ya zarar veren bir hain olması hem üzücü hem de tehlikelidir. Dünyadaki dostlarımıza: Başkan Donald Trump'ın Amerika’sının dünyada iyilik için bir güç olduğunu biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

It is both sad and dangerous that John Bolton’s final public role is that of a traitor who damaged America by violating his sacred trust with its people. To our friends around the world: you know that President @realDonaldTrump's America is a force for good in the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 19, 2020

Mike Pompeo her ne kadar sözlerini Trump’ı överek bitirse de John Bolton kitabında ikili arasındaki ilişki hakkında daha farklı iddialara yer veriyordu.

Kitaptan basına yansıyan bazı bölümlere göre Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile uğraşırken yaşadığı ‘tiksinti ve hayal kırıklığı’ nedeniyle görevinden istifa etmeyi düşündü.

Gelecek hafta yayımlanması beklenen kitapta Bolton ayrıca, sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından bahsediyor. Trump'ın Çin, Rusya, Türkiye ve Kuzey Kore'nin liderlerinden manipüle edildiğini ve kolayca etkilendiğini iddia ediyor.

Trump, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini, ancak meselenin eninde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etmişti.

Bunun ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, John Bolton'ın kitabının, ‘ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği’ öne sürülmüştü.