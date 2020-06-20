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    ABD'nin Roosevelt uçak gemisi kaptanının göreve iade kararı iptal edildi

    © REUTERS / US NAVY
    ABD
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    ABD Donanması, 'USS Theodore Roosevelt' uçak gemisinin kaptanı Albay Brett Crozier'in göreve iade kararını geri aldı. 

    Mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bulaştıktan sonra Guam adasında karantinaya alınan Roosevelt uçak gemisi denize dönerken, ABD Donanması da büyük tartışmalara neden olan geminin Kaptanı Crozier'in mektubu ve gemideki salgınla mücadelesine yönelik başlattığı soruşturmayı tamamladı. 

    Donanmaya gönderdiği mektubu basına sızınca görevden alınan ve kısa bir süre sonra göreve iade edilmesine karar verilen Albay Crozier, icra edilen soruşturma sonrasında yeniden hatalı bulundu ve hakkındaki göreve iade kararı iptal edildi.  

    Soruşturmaya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mike Gilday, "Kaptan Crozier'in görevi, gemiyi olabildiğince faaliyette tutmak için personelin ve geminin güvenliğini sağlamaktı" dedi. Gilday, hem Albay Crozier'in hem de Roosevelt gemisinin dahil olduğu "Roosevelt Uçak Gemisi Taaruz Grubu" Komutanı Tuğamiral Stuart Baker'in "salgının gemide yayılması konusunda öncelikli görevlerini yapmadığının tespit edildiğini" söyledi. Gilday, "Bugün bildiklerimi o gün bilseydim, Albay Crozier'in göreve iadesine yönelik tavsiyede bulunmazdım. Aynı zamanda, Cozier bugün halen görevde olmuş olsaydı, onu bugün görevden alırdım" dedi. 

    Tuğamiral Baker ile ilgili olarak da Baker'in Tümamiral rütbesine terfisinin durdurulacağını ifade eden, Gilday, soruşturma sonucuna göre Crozier'in yeni bir göreve atanması veya terfi almasının da artık söz konusu olmayacağını belirtti. 

    Gemideki salgın iki üst düzey yetkiliyi görevinden etmişti

    Roosevelt uçak gemisi, 27 Mart’ta Guam adasına rutin bir liman ziyaretinde iken gemide Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı. Geminin kaptanı Albay Crozier, geminin boşaltılıp personelinin Guam adasında karantinaya alınması için Pentagon’a gönderdiği mektup basına sızınca ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.

    Modly ise daha sonra geminin personeline hitaben yaptığı konuşmasında kaptana yönelik ağır sözlerinin büyük tepki çekmesi üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.

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    Etiketler:
    Koronavirüs, göreve iade, Brett Crozier, USS Theodore Roosevelt, ABD
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