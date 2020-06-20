ABD Başkanı Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı

Adalet Bakanı Barr'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki, dün geceki açıklamanızla, halka hizmete değil halka gösterişi tercih etmiş oldunuz. İstifa etmeye niyetinizin olmadığını ilan ettiğiniz için, Başkan'dan sizi görevden almasını istedim ve bunu yaptı."

ABD Eski Ulusal Güvenlik Direktörü John Bolton'ın kaleme aldığı kitapta, Mayıs 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir not ileterek Halkbank'ın masum olduğunu söylediğini iddia ederek, "Trump Erdoğan'a bu meseleyle ilgileneceğini söyledi, davaya bakan savcıların kendisinin değil Obama'nın adamları olduğunu anlattı ve bu kişilerin yerine kendi adamlarının geçmesiyle sorunun çözüleceğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Bolton'ın bu iddialarıyla oklar yeniden Manhattan savcısı Geoffrey Berman'a çevrilmişti.

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