Her 10 ABD'liden biri, 2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin Rusya'ya karşı savaştığını düşünüyor

Sputnik.Görüşler çerçevesinde ABD’de yapılan araştırmada Amerika vatandaşlarına 2. Dünya Savaşı’nın tarihi ile ilgili birkaç soru soruldu.

Araştırma, katılımcıların yüzde 69’unun 8 Mayıs’ın 2. Dünya Savaşının sona ermesi tarihi olarak kutlandığını ya bilmediğini, ya da bu soruyu yanlış cevapladığını ortaya koydu. Sadece yüzde 31’i bu soruyu doğru şekilde yanıtladı.

Araştırmaya katılan her 10 ABDliden biri, 2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin Rusya'ya karşı savaştığını düşündüğünü dile getirirken, yüzde 5’i ABD’nin savaştaki düşmanları arasında Çin’in yer aldığını söyledi. Ayrıca katılımcılardan yüzde 37'sinin Holokost sözcüğünün anlamını bilmemesi veya yanlış bilmesi dikkat çekti.

25-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Sputnik için IFop şirketi tarafından ABD'de yapılan araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 1004 kişi katıldı. Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak yapılan araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı +/- 3,1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.

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22 Haziran’da Rusya’da Nazi Almanyası'nın 1941 yılında Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın başlama yıldönümü Anma ve Hüzün Günü olarak kutlanıyor.