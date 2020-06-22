Bolton: Putin görüşmelerine Trump’tan daha iyi hazırlanıyor

Beyaz Saray sırlarını anlattığı kitabının medya tanıtımı kapsamında ABC News’e röportaj veren eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Rusya lideri Putin’in, eski patronu Trump’a kıyasla görüşmelerine daha iyi hazırlandığını söyledi. Eski danışman, Putin gibi bir liderle karşı karşıya olunduğunda Trump’ın ABD’nin elini zayıflattığını ima etti.

ABD’de Trump yönetiminin, gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle basımının durdurulmasını istediği, ancak savcının bu talebi reddetmesiyle yarın piyasaya çıkacak olan kitabının medya tanıtımı çerçevesinde ABD News’e röportaj veren Bolton, birçok eski danışman gibi eski patronu Donald Trump hakkında ‘içinde tuttuklarını’ kısmen ortaya döktü.

Röportajda Bolton bir soru üstüne, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin görüşmelerine derinlemesine hazırlanıyor. Karşısındakileri, konuştuğu kişileri iyi tanıyor. Söylemek istedikleri üstüne, elde etmek istedikleri üstüne düşünüyoer” dedi ve ekledi: “Sanıyorum ki bu hazırlanmışlık, titizlik ve planlama seviyesi, Trump için uygun olan bir şey değil. Onunsa (Putin) her daim bir planı var ve bu planını izliyor da.”

Putin. Kim Jong Un. Ukraine.



John Bolton was there when major national security decisions happened.



Now he's speaking out about what he witnessed firsthand.



Watch what he tells @MarthaRaddatz in an exclusive interview TONIGHT at 9/8c on @ABC. https://t.co/v96tzCxbqY pic.twitter.com/KaAnwZlNi9 — ABC News (@ABC) June 21, 2020

​Eski danışman Bolton şöyle devam etti:

“Karşınızda, kendi hayat anlayışını Rusya’nın stratejik pozisyonu haline getiren Putin gibi birisi varsa; buna karşılık (sizin elinizde de) bu tip şeyler hakkında okuma yapmaktan, öğrenmekten haz etmeyen bir Donald Trump varsa, bu Amerika için içinde bulunulması zor bir pozisyondur.”

Öte yandan Bolton, 2018’deki Helsinki görüşmelerinde Trump’ı Rusya lideri ile baş başa bırakmak istemeyişini de bir nevi eski patronunun ‘plansızlığıyla’ açıklıyor:

“Ne diyecekti, bilmiyorduk. Ancak kitapta da anlattığım üzere baş başa görüşmede istenmedik bir şey yaşanmadığına eminim. Bunun anlamı, toplantıdan yara almadan ayrılabildiğimizdir. Tabii ki de bunun Amerikan çıkarlarını bir üst seviyeye ilerleten bir şey olduğu söylenemez.”

.@MarthaRaddatz: “How would you describe Trump's relationship with Vladimir Putin?”



John Bolton: “I think Putin thinks he can play him like a fiddle.”



Watch more from the exclusive interview this Sunday at 9|8c on ABC. pic.twitter.com/VALmx3Z0f0 — ABC News (@ABC) June 17, 2020

​Bolton Beyaz Saray’dan geçen eylülde ayrılmıştı. O dönem istifa kararını kendisinin aldığını söymemişti, ancak eski patronu Trump, Bolton’ın işine son verildiğinde ısrarcıydı.

Nitekim Bolton ABC televizyonuna röportajında kitabında bu birbirini tutmayan beyanlara da değindiğini söyledi ve Trump’ın, kendisinin işten ayrılış biçimi hakkında doğruları söylemediğini belirtip ekledi:

“Üstelik bu ilk (yalan söyleyişi) değildi.”