How I Met Your Mother’in Ted Mosby’si, Trump’ın konuşmasını şarkı olarak seslendirdi: İyi bir söz yazarı değil

How I Met Your Mother’de Ted Mosby’yi canlandıran Josh Radnor, ABD Başkano Donald Trump’ın Tulsa’da düzenlediği miting konuşmasının sözlerini gitar eşliğinde şarkı olarak seslendirdi. Radnor, Trump’ın iyi bir söz yazarı olmadığın söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana seçim çalışmalarına ara veren ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Tulsa'da düzenlediği seçim mitinginin yankıları devam ediyor.

Kovid-19 vaka sayısının ülkede 2 milyonu geçtiği bir dönemde düzenlen mitinge Trump’ın rampa konuşması damgasını vurdu.

Trump, 6 dakika boyunca neden West Point askeri akademisindeki platform rampasından bebek adımlarıyla aşırı dikkatli bir şekilde indiğini anlatmıştı.

Sosyal medya üzerinden de birçok kişi tarafından tiye alınan konuşma, How I Met Your Mother (Annenizle Nasıl Tanıştım) dizisinde Ted Mosby'ye hayat veren aktör ve müzisyen Josh Radnor tarafından şarkı haline getirildi.

I set Trump’s insane Tulsa rally ramp speech to music.

He is not a good lyricist. pic.twitter.com/DOG6LJXzLb — Josh Radnor (@JoshRadnor) June 22, 2020

​Twitter üzerinden “Trump'ın Tusla mitinginin delice olan rampa konuşmasını müziğe ayarladım" diye yazan Radnor, “İyi bir söz yazarı değil. Amin” ifadelerini kullandı.

Radnor, konuşmayı gitar çalarak seslendirdi.

Trump ne demişti?

Trump, rampa ilgili konuşmasında, giydiği ayakkabılar ve sıcaktan dolayı rahatça inemediğini belirterek, şunları demişti:

"Neredeyse 600 defa selam vedim. Büyük bir konuşma yaptım. Diğer konuşmaları da hazırladım. Piştim, kek gibi piştim.Generale dedim ki, 'popumun üstüne düşmeden o rampayı inmemin imkanı yok. General, trabzan yok."

Trump tells half empty audience at #TulsaRally the reason he couldn’t walk down the “really steep” ramp at West Point last week is because he was wearing leather-bottom shoes and it was so hot and he was so tired from saluting so many cadets. pic.twitter.com/MGdjRMVhUd — Keith Boykin (@keithboykin) June 21, 2020

​