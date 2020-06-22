Beyaz Saray: Trump ile Macron, Libya'da acil bir ateşkes gerektiği konusunda hemfikir

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı telefon görüşmesinde Libya'da bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede 'önemli ikili ve bölgesel' konuların ele alındığına işaret eden Deere, açıklamasında "Trump ve Macron, Libya'da acil bir ateşkes gerektiği ve taraflar arasındaki müzakerelerin derhal yeniden başlaması konusunda anlaştı" ifadelerine yer verdi.

Deere, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Libya'daki çatışmanın daha da tehlikeli ve kolay kontrol hale gelmesini önlemek adına, tüm taraflardaki askeri tırmanmanın bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı" diye kaydetti.