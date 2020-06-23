Birliğine ait bilgileri neo-Nazi örgütle paylaşan ABD'li asker tutuklandı

ABD'li bir asker, birliğine ait bilgileri, kendilerine saldırı düzenlemeyi planlayan neo-Nazi örgüt 'Dokuz Açılar Tarikatı'yla (O9A) paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki piyade er Ethan Mezler'in iki yıl önce ABD ordusuna katıldığı, aynı yıl içinde neo-Nazi örgüt O9A'ya katıldığı belirtildi.

Ekim 2019'da yurt dışındaki bir üsse atanıp Nisan 2020'de başka bir üste görevlendirilen Mezler'in, bu süreçte birliğine yönelik saldırı planlayan O9A örgütü ve onunla bağlantılı 'Rape Waffen Tümeni' isimli bir grupla iletişime geçtiğinin tespit edildiği bildirildi.

Er Mezler'in, birliğinin bulunacağı yerleri ve güvenliğine ait birçok gizli bilgiyi grupla paylaştığı ifade edilen açıklamada, sanığın yaptığı yazışmada, söz konusu saldırıyı "Cihatçı bir saldırı" olarak nitelediği; bu saldırıda kendisini de feda edeceğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, 17 Mayıs'ta da birliğine ait gizli bilgileri, bir El Kaide üyesiyle paylaşan Mezler'in, 24-25 Mayıs tarihlerinde ise birliğindeki asker sayısından, bulundukları üssün gözlem ve savunma kapasitesine kadar çok daha spesifik bilgileri paylaştığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Üsse daha büyük zayiat verilmesi için daha detaylı bilgiler paylaşacağına söz veren Mezler'in, bu süre zarfında kendi iradesiyle teslim olduğu ve FBI'ya suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Açıklamada, New York eyaleti Manhattan Bölge Mahkemesi'nde yargılanacak Mezler, 6 ayrı suçlama nedeniyle 3 kez müebbet ve 45 yıl hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanacak.