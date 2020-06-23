Trump: Hükümete heykel yıkanların yakalanıp 10 yıl hapisle yargılanması için yetki verdim

Twitter'da bir dizi açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, silahsız siyah yurttaş George Floyd'un beyaz polis tarafından boğularak öldürülmesinin tetiklediği protestoların beraberinde getirdiği heykel yıkma furyasına da yumruğunu gösterdi.

Trump, "Gazi Anıtı Koruma Yasası ya da bununla ilgili benzer yasalara göre 10 yıla kadar hapis cezası istenen anıt, heykel ya da bu tür federal mülkiyeti yıkanların yakalanması için federal hükümete yetki verdim" diye tweetledi.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

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