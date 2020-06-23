ABD'deki anıt yıkma eylemlerinde yeni hedef İsa peygamber ile Meryem Ana'nın 'ırkçı' heykelleri

Konfederasyon generallerinden başlayıp Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb'a sıçrayarak eski başkanlara uzanan heykel yıkma seferlerinin yeni hedefi olarak İsa peygamber ile Meryem Ana gösterildi.

ABD'de George Floyd protestolarının beraberinde getirdiği kölecilik, ırkçılık, sömürgecilikle bağlantılı tarihi kişiliklerin heykellerinin yıkılması furyası, İsa peygamber ile Meryem Ana'ya kadar geldi dayandı.

Black Lives Matter (Siyah hayatlar değerlidir) hareketinin öncülerinden olan sivil haklar savunucusu-yazar Shaun King, tarihi kaynaklara göre Filistin'in Beytüllahim kentinde doğan ve Aramice konuşan İsa peygamber'in kültürel nitelikli heykellerini 'ırkçı propaganda', 'beyaz ırkın üstünlüğünü dayatma biçimi' diye niteledi.

Duvar resimleriyle vitraylar da

Shaun King, ABD'de Konfederasyon generallerinden başlayıp Amerika kıtasını keşfedip fetih ve kırım dönemini başlatan Kristof Kolomb'a sıçrayarak eski başkanlara uzanan heykel yıkma seferlerinin yeni hedefi hakkında şöyle tweetledi:

"Evet, bence de beyaz Avrupalıların diktiği ve İsa olduğunu iddia ettiği heykeller de devrilmeli. Bunlar beyaz üstünlüğünün bir biçimi. Hep öyleydiler."

Meryem ile İsa kökenleri bakımından esmer olmaları gerekirken genelde beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlü tasvir edilirken, King, "Beyaz İsa, Avrupalı annesi ve onların beyaz dostlarının tüm duvar resimleri ve vitrayları da aşağı indirilmeli" dedi.

Yes.



All murals and stained glass windows of white Jesus, and his European mother, and their white friends should also come down.



They are a gross form white supremacy.



Created as tools of oppression.

Racist propaganda.



They should all come down. — Shaun King (@shaunking) June 22, 2020

Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekilen 'sosyalist' Senatör Bernie Sanders'ın kampanyasındaki sağ kolu olan King, bunların 'beyaz üstünlüğünün bariz biçimi' ve 'baskı ile ırkçı propagandanın araçları' olarak yaratıldıklarını söyleyerek "Hepsi devrilmeli" diye altını çizdi.

King'in hedef göstermesinin öncesinde, muhafazakar kesimin önde gelenleri, heykel yıkma furyasında sıranın İsa'ya geleceği iddiasında bulunup alarm zilleri çaldırmıştı.

Statues of Jesus are next. It won't end. Pray for the USA — Matt Schlapp (@mschlapp) June 22, 2020

Patriots knew what as coming. Shaun King went full mask off today https://t.co/XEvDT6dr2W — Jack Posobiec (@JackPosobiec) June 22, 2020

Ku Klux Klan’la kıyaslama

King’in bugün attığı tweet ise muhafazakar film yapımcısı Mike Cernovich tarafından 'federal nefret suçlarına tahrik' olarak değerlendirildi ve Ku Klux Klan’ın 'kiliselere yönelik terör kampanyasıyla' kıyaslandı.

The KKK would burn down churches in acts of domestic terrorism.



Shaun King is carrying on the tradition of Democrat violence against churches, as he is incites federal hate crimes on Twitter.https://t.co/Xs224ig8OG pic.twitter.com/tOnDgLEWoI — Cernovich (@Cernovich) June 22, 2020

​