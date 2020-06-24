Ailede kitap krizi: Trump'ın kardeşi, yeğeninin skandal bilgiler içeren kitabının çıkmaması için mahkemeye başvurdu

Mahkeme belgelerine göre, Robert Trump'ın avukatları, "1990'lı yılların sonunda Mary Trump'ın ve diğerlerinin, herkes aynı fikirde olmadığı müddetçe dava veya ilişkileriyle ilgili hiçbir şey yayımlamayacaklarını içeren bir uzlaşma anlaşması imzaladıklarını" iddia etti.
Belgelerde gizliliğin, uzlaşma anlaşmasının mahiyeti olduğu vurgulandı.
‘Amerikan halkının gerçekleri bilmelerini istemiyorlar’
Mary Trump'ın avukatı Theodore Boutrous Jr yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve kardeşleri, kamu için önemli olan konuların ele alınacağı bir kitabı durdurmak istiyor. Bu yasa dışı baskıyı sürdürüyorlar çünkü Amerikan halkının gerçekleri bilmelerini istemiyorlar" dedi.
Boutrous Jr, mahkemelerin bu ‘utanmaz ve mesnetsiz’ girişimlere tolerans göstermeyeceğini vurguladı.
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AFP 2020 / NICHOLAS KAMMKitabı yayımlayacak yayınevinin açıklaması: Dört gözle bekliyoruz
Kitabı piyasaya sürmesi beklenen Simon&Schuster Yayınevinin Sözcüsü Adam Rothberg de kitabın basılmasını engellemeye yönelik girişimlerin başarılı olmayacağını kaydetti.
Rothberg, "Mary Trump, dünya çapında önemi olan zorlu kişisel geçmişini yazdı ve biz de onun hikayesini anlatmasına yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
Kitabın bu ay içinde yayımlanması bekleniyor
ABD Başkanı Trump'ın yeğeni 55 yaşındaki Mary Trump'ın kaleme aldığı kitabın bu ay içinde yayımlanması bekleniyor.
Uzlaşma anlaşmasının, Trump kardeşlerin babası Fred Trump'ın vasiyetiyle ilgili olarak imzalandığı biliniyordu.
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