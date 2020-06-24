Melania Trump’tan oğlunu hedef alan paylaşıma tepki: Küçük bir çocuk bu tartışmaların dışında bırakılmalı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, oğlu Barron hakkında imalı paylaşımda bulunan komedyen ve stand-up’çı John Henson’a sözcüsü araclığıyla tepki gösterdi. Sözcü, "Yaşı küçük bir çocuğun bu tartışmaların dışında bırakılması, yabancılardan ve medyadan yargılama veya nefret olmadan büyümesine izin verilmesi gerekir" dedi.

ABD'de pek çok televizyon kanalında sunuculuk yapan ve televizyon dizilerinde rol alan komedyen ve stand-up'çı John Henson, Babalar Günü'nde bir tweet attı.

Pazar günü attığı tweet'te John Henson, "Umarım Barron Babalar Günü'nü babası her kimse onunla geçirir" ifadelerini kullandı.

​

First Lady ise komedyenin attığı bu tweet'e, sözcüsü aracılığıyla yanıt verdi. Stephanie Grisham, yaptığı açıklamada, "Maalesef Başkan Donald Trump'ın oğlu hakkında uygunsuz ve duyarsız yorumlar görmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Grisham, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yönetimde olduğu gibi, yaşı küçük bir çocuğun bu tartışmaların dışında bırakılması, yabancılardan ve medyadan yargılama veya nefret olmadan büyümesine izin verilmesi gerekir."

Henson'ın bu tweet'ine çok sayıda tepki geldi.